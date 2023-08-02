В Верх-Исетском районе впервые за 14 лет откроют бассейн Лицея №12

Бассейн Лицея №12 не работал с 2009 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лицее №12 Екатеринбурга, что на улице Бебеля, 122а с 1 сентября откроется бассейн. Это событие в мэрии города называют долгожданным, ведь бассейн в школе был давно, но с 2009 года он не работал.

- Благодаря нашим совместным усилиям, тому, что мы привлекли нашу детскую спортивную школу «Юность» и выделили финансирование системе образования Верх-Исетского района, завершается реконструкция бассейна, - прокомментировал глава города Алексей Орлов. - С 1 сентября дети смогут посещать его в 12-м лицее. Я проверил ход реконструкции. Работы идут по плану.

В самом бассейне ремонтные работы продолжаются. За оставшийся до 1 сентября месяц в бассейне должны завершить пуско-наладочные работы. После этого он начнет свою работу впервые за 14 лет.