На Урале иностранец, работавший в общепите, во время рейда силовиков спрятался в кухонном шкафу

Иностранного гостя силовики нашли в кухонном шкафу Фото: t.me/antiterror_ural

В Свердловской области силовики провели очередной рейд по учреждениям общественного питания и местам, которые могут притягивать потенциальных нарушителей закона. В рейде участвовали сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и МЧС. Например, 22 июля в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали о том, что в хостеле на улице Искровцев в ходе рейда были обнаружены восемь иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

А сегодня, 27 июля, представители Антитеррорестической комиссии поделились курьезом, случившимся во время одного из рейдов. На видео, зафиксировавшем проверку на кухне заведения общественного питания видно, как один из гостей Свердловской области нашел способ, как спрятаться от силовиков.

Силовики обнаружили иностранца в шкафу под линией раздачи Фото: t.me/antiterror_ural

- В ходе рейдов силовиков некоторые гости Свердловской области, пребывающие на Урале нелегально, демонстрируют хорошую физическую подготовку, - сообщают в телеграмм-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области. - Нарушитель предпринял попытку спрятаться от правоохранителей в кухонном шкафу.

Кухонный шкаф при этом находился прямо под линией раздачи. Маневр этот иностранцу не удался. Силовики попросили сотрудников заведения открыть шкаф, после чего мужчина выбрался из него.

- Добрый вечер, - поприветствовали его силовики.

Попытка спрятаться в кухонном шкафу оказалась неудачной Фото: t.me/antiterror_ural

Весной мы рассказывали о похожем случае. Тогда житель Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в диване. Он не хотел являться в суд. А в 2015 году другой житель Екатеринбурга умудрился спрятаться от судебных приставов в холодильнике в квартире у матери.

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