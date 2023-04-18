«Боялся сесть в тюрьму»: житель Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в диване

Дверь приставам открыла супруга обвиняемого. Сказала, что никого дома нет. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Вот разложенный диван. На нем лежит малыш. Через мгновение к дивану подходит женщина, которая берет ребенка на руки. А дальше, словно сцена из фильма «Четыре комнаты» - внутри дивана оказался спрятан человек. Живой, конечно. Чтобы обнаружить его, человек в форме подошел к дивану и открыл отсек для постельного белья.

Это кадры с видеозаписи, сделанной судебными приставами при задержании мужчины, подозреваемого в краже. Явиться на суд он отказался, так что его привели туда принудительно.

- В суд для рассмотрения дела он не являлся, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. – Судебные приставы прибыли по месту жительства гражданина. Дверь открыла его супруга. Она сказала, что дома его нет и где он может находиться она не знает.

Этот ответ, впрочем, не удовлетворил судебных приставов. Они осмотрели квартиру и обратили внимание на разложенный диван, на который зачем-то женщина положила ребенка спать.

- Сотрудник службы попросил женщину поднять ребенка на руки, - прокомментировали в службе судебных приставов. - Подняв одну из секций дивана, судебный пристав обнаружил и спрятавшегося мужчину, которого необходимо доставить в суд.

Сам мужчина был не многословен. Когда его под запись камеры спросили, зачем было прятаться в диване, он ответил просто:

- Боялся сесть в тюрьму.

Кстати, в практике судебных приставов Свердловской области это не первый такой случай. В 2015 году, например, судебные приставы в Екатеринбурге две недели искали 30-летнего мужчину, который также за кражу должен был предстать перед судом, но на заседания не являлся. В итоге его нашли в… холодильнике в квартире у матери. К тому моменту, как дверцу открыли и нашли его там, он уже весь продрог.

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