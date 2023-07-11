«Похоже, вы переработали»: на ИННОПРОМе представили робота, который измеряет давление и дает советы

Показатели удивили - кажется, пора отдохнуть! Фото: Алексей БУЛАТОВ

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге можно не только увидеть новейшие технологии, но и проверить здоровье. А сделает это никто иной как робот-диагност или по-простому робот-врач. Его на выставке представляет Казахстан.

- Робот запрограммирован и оснащен, чтобы измерять давление, частоту сердечного ритма и температуру тела, - рассказывает «КП-Екатеринбург» представитель стенда.

Измеряет давление высокотехнологичный друг при помощи прикрепленного к нему манжета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Измеряет давление высокотехнологичный друг при помощи прикрепленного к нему манжета. Любой желающий может подойти, самостоятельно надев его, а на планшете на груди робота высветится результат. Также можно поднести руку к термометру, а из плеч у диагноста торчат две металлические трубы, они же электроды, измеряющие пульс. При этом, робот распознает лицо и голос человека и может с ним поговорить.

- На самом деле, он предназначен для того, чтобы проверять здоровье офисным сотрудникам, а не пациентам в больницах, - поясняют на стенде.

Механический медбрат дает советы, как следить за своим здоровьем, рассказывает о режимах сна и питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент «КП-Екатеринбург» не прошла мимо. Показатели удивили - кажется, пора отдохнуть!

- Давление 109/75, пульс 93. Состояние оптимального рабочего напряжения. Заключение: тахикардия при среднем уровне. Выраженные признаки стресса, низкий уровень функциональных возможностей и психофизических резервов. Общие показатели в норме! Будьте здоровы! - заявил робот.

При желании результаты и советы можно отправить на свою электронную почту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, механический медбрат дает советы, как следить за своим здоровьем, рассказывает о режимах сна и питания, а также предупреждает об опасностях перенапряжения и стрессов, после которых может и сердечко начать пошаливать. При желании результаты и советы можно отправить на свою электронную почту.

Разработан робот компанией «КВАЗАР» около года назад и уже вышел в производство.

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