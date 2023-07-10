«Может посинеть»: на ИННОПРОМе представили робота-симулятора, на котором практикуются врачи и студенты

Этот робот-манекен умеет не только генерировать мимику человека и моргать Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге впервые представили медицинский стимулятор, на котором можно смоделировать критические состояния. Манекен был представлен компанией «Эйдос» выставке ИННОПРОМ- 2023.

Этот робот-манекен умеет не только генерировать мимику человека и моргать. Если требуется, то он с нажатия кнопок будет менять даже цвет киберкожи. Его общие габариты, как у вполне рослого мужчины: рост около 178-180 сантиметров и вес 80 килограмм.

- На этом медицинском стимуляторе можно выполнять первичную и послеврачебную реанимацию. Есть возможность настроить клиническую картину. Например, манекен может посинеть, у него снижается пульс. На нем можно работать как дефибриллятором, аппаратом ИВЛ и другим оборудованием, - рассказала «КП-Екатеринбург» представитель компании Анастасия Резчикова.

На этом медицинском стимуляторе можно выполнять первичную и послеврачебную реанимацию Фото: Данил СВЕЧКОВ

Обычно, на нем студенты вузов сдают экзамены, пока состояние манекена настраивают преподаватели. А с помощью камеры, они как бы подглядывают за правильным выполнением действий по спасению кибер-пациента.

- В случае, если действия неправильные, то он может подать звуковой сигнал, например крик. Симулятор, используется в 60 разных вузах. В Екатеринбурге такого пока нет. На этом манекене проходят обучение, повышение квалификации, - говорят представители компании.

Кстати, на таких симуляторах тренируются специалисты российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Цена подобного тренажера зависит от комплектации и исчисляется миллионами рублей.

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