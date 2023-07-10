На выставке ИННОПРОМ 2023 показали беспилотный трактор из Белоруссии

Такой трактор сам ездит по полю, опираясь на цифровую карту и сверяясь со своим положением на ней по 5G Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Еще одна новинка, представленная на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге 10 июля 2023 года - беспилотный трактор. Его показали на площадке страны-партнера выставки Республики Беларусь. Выпустили чудо техники на Минском тракторном заводе.

Очевидно, что кабину для водителя на его корпусе искать не стоит. Такой трактор сам ездит по полю, опираясь на цифровую карту и сверяясь со своим положением на ней по 5G.

Впрочем, совсем без человека даже беспилотная техника не обойдется. Задание для трактора составляет оператор, которые передает его удаленно через сотовую связь.

Посмотреть на чудо техники можно у входа в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Посмотреть на чудо техники можно у входа в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где представлена крупногабаритная техника.

- Двигатель - рядный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, - рассказывают на стенде производителя. - Мощность - 359 лошадиных сил. Скорость движения наибольшая рабочая - 0-20 километров в час, а наибольшая транспортная - 0-40 километров в час.

Ну и о габаритах: в длину такой беспилотный трактор достигает 6,8 метров. В ширину - 2,8 метров. Высота - 3,2 метра. Как рассказывали специалисты, такая техника способна работать даже в темное время суток.