С каждой стороны тут по кабине для водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ в понедельник, 10 июля, показали новинку - первый российский трехсекционный трамвай. Видели автобусы-гармошки? Вот что-то похожее, только еще длиннее, с небольшой секцией посередине.

Другая особенность состава - с каждой стороны тут по кабине для водителя. То есть трамвай, буквально, как поезд может ехать и вперед, и назад. Называется новый низкопольный трамвай 71-932 «Невский».

Трамвай на 95% собран из отечественных компонентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Трамвай специально создан для маршрутов, где нет разворотных колец, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы «ПК Транспортные системы» Ирина Щепина. - Сейчас 12 таких трамваев уже вышли на линии в Санкт-Петербурге. Начали в этом году. Например, в Санкт-Петербурге закрыта станция метро "Ладожская". Новые составы ходят вместо метро до станции 1905 года.

Поставлять их в другие города, пока планов нет. Хотя в компании, создавшей новый трамвай, отмечают, что многие города уже интересуются этими составами. Ведь для них не надо строить сложную систему трамвайных путей с разворотными кольцами.

Из любопытных технологических новинок можно отметить датчик дождя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместимость у трамвая - 205 человек. Сидячих мест - 52. Длина трамвая - 27 метров. Из технологических новшеств - в кабине есть система, которая смотрит, не потерял ли сознание машинист и не отвлекается ли он от управления. Она подает сигнал, если он закрыл надолго глаза, держит в одной руке кружку с напитком или даже сигарету. Если водитель в ответ на сигнал не нажмет нужную кнопку, то трамвай сам начнет останавливаться.

- Система контролирует скорость и не дает машинисту разгоняться больше разрешенного значения, - объясняет Ирина Щепина. - Если система видит, что впереди препятствие или трамвай по габаритам не пройдет, то она сама останавливает состав.

Интерьер сделан из алюминия, который не горит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трамвае есть кнопка вызова водителя для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрена и аппарель для доступа в салон. А система «Говорящий город» предупреждает водителя, что на остановке есть незрячий человек, который собирается войти. Она же предупреждает, что незрячий человек намерен выйти из травмая. Интерьер сделан из алюминия, который не горит. Внутри также есть USB-розетки. Сам трамвай на 95% собран из отечественных компонентов. Остальные 5% предоставили Индия и Китай.

Из любопытных технологических новинок можно отметить датчик дождя. Он автоматически включает стеклоочистители. Имеется и климат-контроль и подогрев входных зон, чтобы зимой на входе снег и лед таяли и было не сколько.

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