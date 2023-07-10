На «Иннопроме» презентовали российский электромотоцикл

В Екатеринбурге представили отечественный электромотоцикл Aurus Metlon Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открывшейся 10 июля международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге представили отечественный электромотоцикл Aurus Metlon, который произвели в Москве.

Запас хода этого мотоцикла составляет порядка 200 км у одиночной версии и около 250 км у версии с боковым прицепом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мотоцикл служит для нужд сопровождения. Он сделан по индивидуальному проекту. Очень высокая степень локализации - более 80 . Есть одиночная версия и с боковым прицепом. С боковым прицепом используется для зимней эксплуатации. В своем классе он не имеет аналогов по своим характеристикам, - рассказали представители стенда изданию «КП-Екатеринбург».

Запас хода этого мотоцикла составляет порядка 200 км у одиночной версии и около 250 км у версии с боковым прицепом. Электромощность - 140 киловатт.

В следующем году планируется выход в серийное производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас идут испытания. В следующем году планируется выход в серийное производство, - добавили разработчики.