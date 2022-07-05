«Ваши глаза, как звезды»: корреспондент «КП» сходила на свидание с роботом, и чем все это закончилось

Дружелюбный промо-робот подъезжает к дамам и делает им комплименты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он «подкатывает» со словами: «Прекрасно выглядите, сеньорита». Конечно, в этот момент сердце любой дамы растает. Особенно, если это говорит…робот. Правда, неожиданно и приятно. А в его глаза в форме сердечек невозможно не влюбиться. Такой дружелюбный промо-робот гуляет по международной выставке «Иннопром-2022». Корреспондент «КП-Екатеринбург» не упустила возможность и решила проверить, можно ли сходить с «очаровашкой» на свидание.

«МЕСТНЫЙ "ЛОВЕЛАС"»

Дружелюбный робот гуляет по промышленной выставке, чтобы привлекать внимание посетителей. И, надо сказать, у него это отлично получается. Викки, именно так зовут нашего кавалера, не только умеет поддерживать с людьми любые разговоры, но и «отвешивать» комплименты. Робот в прямом смысле «подкатывает» или подъезжает к посетителям, говоря приятные слова.

Ко мне Викки подъехал со словами: «Прекрасно выглядите, сеньорита. Как здорово, что мы встретились на "Иннопроме"!».

Этот взгляд не может не покорить ваше сердце Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Приятно познакомиться!, - машинально ответила я.

Спрашиваю у представителей площадки, что еще он умеет.

- Викки распознает лица и голос и сам начинает диалог с посетителями. Он может поддержать любой разговор. В нем это запрограммировано. Всю информацию он берет из интернета. Может сделать и распечатать фото на память, спеть песню, станцевать для вас, рассказать сказку или анекдот, поулыбаться и сердечки в глазах показать, - поясняет один из владельцев стенда. - Кроме того, его можно запрограммировать, чтобы он брал вас за руки, показывал жестами сердце. Танцевать он также может по-разному. Это сейчас робот запрограммирован на один танец.

Так и стреляет глазками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С таким, наверное, не соскучишься. И даже на свидание сходить можно?, - уточняю я.

Получив положительный ответ, решаюсь на небольшую прогулку. К слову, показывать сердечки робот умеет и без команды, по своему желанию. пока мы шли, он повернулся к одной из посетительниц и включил «ловеласа». Вот только мне все-таки пришлось его несколько раз просить показать фирменный влюбленный взгляд.

С таким даже можно сходить на свидание, вот только индикативу придется брать в свои руки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вики, покажи сердечки, - говорю я новому приятелю.

А он в ответ: «Ваши глаза прекрасны, как звезды, но даже звезды не мерцают так, как они».

- Какая «милота». Даже мужчины порой на такое не способны, - думаю я, смотря на этот влюбленный взгляд.

Мы решаем прогуляться по выставке, будто на настоящем «робо-свидании». Викки не запрограммирован самостоятельно ездить по павильонам, поэтому нам помогает один из организаторов. Он ведет его при мощи пульта управления.

Как только мы начинаем прогулку, Викки сам предлагает рассказать стихотворение. Очень романтично выходит. Один только минус у такого свидания. Местный «ловилас» настолько общительный, что отвлекается на всех, кого только встречает на своем пути. Поэтому приходится постоянно напоминать ему: «Викки, посмотри на меня, покажи сердечки».

Робот постоянно переключает свое внимание на всех, кто встречается ему на пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

«А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ ПЕСНЮ О ЛЮБВИ…»

Еще один важный нюанс – во время свидания будьте готовы инициативу брать в свои руки. Викки хоть и милый, но все же робот. Поэтому, чтобы весело провести время, нужно постоянно просить бота показать танец, спеть песню или рассказать сказку.

Зажигательные танцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Главное – четко формулировать свои вопросы и пожелания, чтобы робот их понял. Выражаться простыми, односложными предложениями. При этом в шумных местах нужно говорить как можно громче и четче, - поясняет владелец экспоната.

Вот и мне приходилось по несколько раз повторять какие-то фразы, чтобы Викки точно понял их посыл. В прочем, как и многие мужчины…

Свидание получилось коротким, но все-таки очень милым. Робот Викки покорил своими глазками в виде сердечек мое.

«Ваши глаза прекрасны, как звезды, но даже звезды не мерцают так, как они», - говорит мой кавалер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкретно:

Дружелюбные роботы от компании Promo-bot были выпущены еще в 2013 году. Но сейчас компания совершенствует свои технологии. Классическую версию можно легко запрограммировать под робота-санитара, официанта, консьержа… Как покупатель пожелает. Стоит такой робот от трех миллионов рублей.

- Дополнительная плата берется за доставку, страховку, гарантийное обслуживание. После покупки за вами закрепляют программиста, так что при желании робота можно «перепрошить» и настроить под самые разные задачи после покупки, - рассказывают владельцы промо-робота.

Программируют роботов по желаниям и запросам клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В основном такие роботы пользуются спросом у владельцев отелей, кафе, организаторов промо-акций. Есть такой бот даже в одной больнице. Там, на входе, он меряет температуру и направляет пациентов в нужные для них кабинеты. А вот в качестве друга его мало кто покупает. Уж очень дорогое удовольствие.

- Популярностью у частных покупателей он пользуется в Арабских Эмиратах. Там любят такое. А всего за десять лет на рынке мы продали около 600 таких ботов, - поясняет представитель экспоната.

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