«Сжигаем мосты»: представители IT обсудили переход на отечественный софт

В России будут использовать только отечественный софт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Системы надо менять методом «Сжигания мостов». Мы это всегда делаем с Нового года. С 1 января все данные нового года вводятся только в новую систему. При этом вы никогда не получите полный уровень готовности системы. Ее невозможно ни оттестировать, ни получить от нее финансовый результат. Главное обеспечивать туда ввод данных. За первый квартал все привыкают. А дашь слабину и разрешишь поработать в старой системе – продлишь «удовольствие» внедрять систему до конца года, – дает коллегам советы по импортозамещению софта директор по информационным технологиям Трансмашхолдинга Анатолий Ушаков.

Представители бизнеса внимательно слушают выступающего, в зале стоит тишина. Разработчики программного обеспечения и руководители производственных предприятий обсуждают тонкости перехода на отечественный софт в рамках «Иннопрома». Тема для многих горячая, учитывая то, технический суверенитет России и кибербезопасность должны укрепиться на предприятиях «еще вчера».

Многие уже пользуются российскими приложениями Фото: Артем КИЛЬКИН

ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ - В ГОЛОВАХ

– Мы в своем сознании, своих мозгах еще не готовы к самостоятельному пути. То, что у вас было с зарубежными партнерами – это уже только приятные воспоминания, вас ничего больше не связывает. Поймите это, если хотите вести бизнес в этой стране, – предупреждает замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, – Другого пути, кроме своего, совершенно очевидно, у нас нет.

Василий Шпак отметил тенденции, которые будут набирать силу. Во-первых, происходит взаимопроникновение промышленности и отечественного софта, компании становятся технологическими. Сейчас этот процесс характерен для гигантов, но скоро он коснется большинства.

Замминистра приводит несколько примеров. «Сбербанк» перестал быть просто банком и сменил название на «Сбер». «Яндекс.Такси» можно отнести одновременно к транспортному и информационному ресурсам, а Apple от разработчика информационных технологий переходит в индустрию. Во-вторых, от продажи лицензий будут уходить к работе в облачных сервисах, разработанных по запросу. В-третьих, разработка будет вестись совместно с представителями отрасли. Поэтому уже сейчас идет создание пяти центров компетенций по фарме, машиностроению, металлургии, нефтехимии и химии, электронике и радиоэлектронике.

Иностранный софт придется заменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Эти центры должны выстроить общий запрос, унифицировать его, договориться о принципах, на которых все это будет работать. Так они будут выступать в роли единых заказчиков для наших разработчиков софта. С другой стороны, принято решение о создании центров компетенции по развитию непосредственно программного обеспечения. Мы на месте не стоим, мы идем с помощью операторов, промышленных потребителей, разработчиков. Средства на это у государства есть, и средства серьезные. Основное препятствие для развития остается у нас в головах, – еще раз подчеркнул Шпак.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО КУСОЧКАМ

Многие компании продолжают держаться за старый софт по принципу «пока работает и ладно». Однако в перспективе, когда программное обеспечение перестанет обслуживаться, это приведет к деградации бизнеса. Поэтому часть компании внедряет софт жесткими методами.

– «Сжигать мосты» при установке новой системы правильно, такой ход решает и проблему с оборудованием. Потому что если вы оставляете старой программное обеспечение, то вам придется закупать дополнительную технику, чтобы обкатать новый софт, а это, согласитесь, не поможет быть предприятию экономически эффективным, – считает директор по ERP-решениям 1С Алексей Нестеров.

Сейчас крупные российские компании продают свои аналоги популярных зарубежных сервисов. По словам гендиректора уральского IT-гиганта "СКБ Контур" Михаила Сродных, популярность набирает «Контур.Толк». Изначально программисты пользовались иностранными средствами для общих видеочатов, но им хотелось докрутить продукт под себя. Так в качестве внутреннего Zoom появился видеочат для сотрудников компании. Специалисты активно стали его разрабатывать для рабочих встреч из-за пандемии, но с этого года о сервисе стали спрашивать партнеры и клиенты компании. В итоге «Контур.Толк» стал импортозамещающим продуктом для российских компаний.

Многие компании уже установили российское оборудование и софт Фото: Иван МАКЕЕВ

– Когда появился активный спрос, мы решили вывести «Толк» на рынок. К нему удобно подключать новые устройства, наведя телефон на монитор устройства и считав код, и у него простая запись. В перспективе мы сделаем так, чтобы разговоры можно было преобразовать в текст, затем – в протокол встречи, а потом добавим возможность ставить задачи команде по этому протоколу, – объяснил Михаил Сродных.

«Контур.Толк» легко интегрируется с «Контур. Стафф», программным обеспечением для создания соцсети внутри компании, а также с «Контур.Диском», аналогом гугловского облачного сервиса для хранения информации.

– Да, импортные программы бывают сложными, но есть и такие, которых легко заместить, поработав над ними. Мы выбрали поэтапное добавление сервисов, которые помогают друг другу и увеличивают эффективность взаимодействия. Для того чтобы процесс перехода на отечественный софт был не таким болезненным, мы рекомендуем коллегам каждый день добавлять по новому «кусочку» импортозамещения, – сказал Михаил Сродных.

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