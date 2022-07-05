В Екатеринбурге запускают приложение для пассажиров общественного транспорта

Соглашение о запуске приложения между мэрией и разработчиками было подписано на «Иннопроме-2022». Фото: Данил СВЕЧКОВ

Теперь жителям Екатеринбурга будет проще стоять на остановке и смотреть в дорожную даль, ожидая, когда же приедет автобус. Ведь мэрия Екатеринбурга договорилась с IT-компанией «Датапакс» о том, что они запустят в городе свое приложение «Екатеринбург транспорт». С его помощью можно будет в реальном времени узнать, где движется общественный транспорт, а также спланировать свой маршрут со всеми пересадками так, чтобы сэкономить время на поездку.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».

С помощью приложения можно будет расплатиться за проезд в общественном транспорте в один клик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Надеюсь, что к концу дня приложение уже появится в «Эпплсторе» и «Гуглсторе», - отметил после подписания заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. - Это будет хорошее информационное подспорье для наших граждан, которые теперь будут видеть движение транспорта, строить маршруты, знать, сколько времени будет занимать маршрут. Уверен, нашим горожанам это все понравится.

Екатеринбург в этом плане не пионер. По словам сотрудников IT-компании, четверть всего общественного транспорта России управляется с помощью их сервисов. А приложение, которое позволяет отслеживать движение транспорта и планировать маршрут это лишь новая ступень в развитии их сервисов. Его уже могут скачать, например, жители Кирова, Казани, Томска, Таганрога, Норильска, Саранска, Пскова…

- Мы высчитали, что с помощью приложения можно сэкономить в пути до 10% времени, рассчитывая оптимальный маршрут, - объясняет, заместитель генерального директора компании «Датапакс» Максим Исаев. – Как это реализуется? На транспортных средствах установлена аппаратура спутниковой навигации, которая передает информацию в центр управления. Мы ее используем, чтобы информировать пассажиров о движении транспорта в режиме онлайн или близком к онлайн. При этом аппаратура спутниковой навигации построена на наших решениях. Поэтому, по сути, мы подключаемся к своей системе, чтобы предоставить сервис пассажирам.

Приложение можно будет скачать на свой смартфон, чтобы следить, когда к остановке подъедет нужный транспорт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в IT-компании отметили, что общественный транспорт в Екатеринбурге уже управляется с помощью их сервисов. А новое соглашение лишь добавляет мобильное приложение для пассажиров.

- Мобильное приложение для нас это некий плацдарм, который можно развивать, - отмечает Максим Исаев. - Туда можно подключать мобильный способ оплаты. То есть не нужно ничего прикладывать к валидатору. Вы входите в транспортное средство, открываете приложение и система уже знает, в каком автобусе, трамвае или троллейбусе вы находитесь, на какой остановке вошли. Оплатить проезд можно будет в один клик. Есть и другие сервисы, например, транспорт по требованию. Он нужен для тех районов, где не сильно развита улично-дорожная сеть. В Московской области мы уже тестируем эту систему. В отличие от регулярного транспорта, который ходит по расписанию, транспорт по требованию будет приезжать в зависимости от спроса пассажиров. Система аккумулирует запросы и формирует маршрут, чтобы транспорт не ездил в холостую.