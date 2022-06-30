Мэрия Екатеринбурга запустит сервис для отслеживания общественного транспорта

Сервис сможет простраивать максимально быстрые маршруты для горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга запустит сервис, с помощью которого можно будет отследить на карте общественный транспорт. Его создаст IT-компания «Датапакс».

- Мы понимаем, насколько важно обеспечить им комфортное передвижение в общественном транспорте, работаем над тем, чтобы внедрить сервис «умной» оплаты проезда и другие инновационные технологии в нашу транспортную систему, - говорится в сообщении на сайте администрации.

Соглашение о внедрении сервиса 5 июля подпишет на выставке «Иннопром-2022» заместитель мэра Алексей Бубнов. Программа будет собирать и анализировать информацию о передвижениях автобусов, метро, троллейбусов и трамваев. Сервис сможет простраивать максимально быстрые маршруты для горожан. Разработчики утверждают, что горожане будут экономить не меньше 10 % времени.

Ранее стало известно, что от Сысерти до Екатеринбурга запустят три новых маршрута для общественного транспорта. Они будут удобны для студентов и дачников.