От Сысерти до Екатеринбурга запустят три маршрута для дачников и студентов

Запуск маршрутов обсуждался губернатором с главой Сысерти Дмитрием Нисковских Фото: Алексей БУЛАТОВ

От Сысерти до Екатеринбурга запустят три новых маршрута для общественного транспорта. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Они будут удобны в первую очередь для студентов, которым станет намного проще добираться до вузов. И, конечно, ими смогут пользоваться дачники и все, кому это необходимо, - рассказал глава региона.

Он отметил, что запуск маршрутов обсуждался с главой Сысерти Дмитрием Нисковских. В ближайшее время появятся следующие маршруты:

— Большой Исток - «Сима-Ленд» - Екатеринбург

— Сысерть – Бородулино – Патруши - Большой Исток - «Сима-Ленд» - Екатеринбург

— кольцевой маршрут Большой Исток - «Сима-Ленд» - Химмаш - Арамиль - Большой Исток