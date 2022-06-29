От Сысерти до Екатеринбурга запустят три маршрута для дачников и студентов

Запуск маршрутов обсуждался губернатором с главой Сысерти Дмитрием Нисковских
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От Сысерти до Екатеринбурга запустят три новых маршрута для общественного транспорта. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- Они будут удобны в первую очередь для студентов, которым станет намного проще добираться до вузов. И, конечно, ими смогут пользоваться дачники и все, кому это необходимо, - рассказал глава региона.
Он отметил, что запуск маршрутов обсуждался с главой Сысерти Дмитрием Нисковских. В ближайшее время появятся следующие маршруты:
— Большой Исток - «Сима-Ленд» - Екатеринбург
— Сысерть – Бородулино – Патруши - Большой Исток - «Сима-Ленд» - Екатеринбург
— кольцевой маршрут Большой Исток - «Сима-Ленд» - Химмаш - Арамиль - Большой Исток