Выставка проходит с 4 по 7 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «Иннопром-2022». Она проходит с 4 по 7 июля в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
В этом году экспозиции представила страна-партнер выставки Казахстан. Она расположена в третьем выставочном павильоне. Рядом с ним также расположены стенды Свердловской области.
Одна из самых больших площадок на выставке у страны-партнера Казахстана
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На их площадке можно приобрести национальные одежду, украшения, музыкальные инструменты и домашнюю утварь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изделия ручной работы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также на выставке принимают участие делегации от 30 иностранных государств. Среди них Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Армения, Иран, Монголия, Турция, Южная Осетия и страны Африки. Гостей ждут три павильона с экспозициями.
«КП-Екатеринбург» побывала на выставке и показывает, какие самые интересные стенды на ней представлены.
РОССИЙСКИЙ «ЛЕКСУС»
Вот он - этот белоснежный красавчик
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одной из главных достопримечательностей «Иннопрома-2022» стал первый российский автомобиль класса люкс на водородном топливе. Это белый красавчик Aurus.
У автомобиля нет выбросов СО2, а запас хода составляет примерно 600 километров. Салон автомобиля не отличается от того, что на бензине. На таком же, но более длинном ездит Владимир Путин.
Салон выглядит дорого-богато
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Пока не известно до какого года продлятся испытания. Цена на него также будет известна позже. Классическая версия сейчас стоит около 35 миллионов рублей, - рассказал представитель авто на выставке.
БЭТМОБИЛЬ
Главной звездой стала реплика на авто Бэтмена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще одной из самых нашумевших экспозиций на выставке стала реплика автомобиля Бэтмена из фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь».
- Его собрал и привез на выставку блогер из Казахстана. Каркас полностью металлический, но сверху он прикрыт стеклопластиком, - рассказали представители экспозиции.
РОБОТ-СОБАКА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Робот повторяет повадки настоящей собаки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Казалось бы, роботами на «Иннопроме» уже никого не удивишь. Но представители делегаций каждый раз придумывают что-то новенькое. На этот раз научно-технологический инновационный комплекс «Сколково» представил робота-собаку, которая должна следить за порядком в городе.
Малыш помогает зафиксировать проблемы в городе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Внутри робота "Лидар" – устройство, с помощью которого он может видеть и распознавать все, что происходит вокруг. Ее главное предназначение – ходить по улицам города и фиксировать беспорядок, а именно: недострои, мусор и какие-либо признаки вандализма, - поведали разработчики.
РОБОТ-КАВАЛЕР
Робот умеет танцевать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме того, гостей на выставке в этом году порадовал дружелюбный робот от компании Promo-bot.
- Он распознает лица и речь людей, может показать зажигательный танец, а также делает и печатает фото на память, - рассказывают представители стенда. - У нас в компании также есть роботы-официанты, роботы-санитары. Но здесь, на «Иннопроме», стоит этот промо-робот, чтобы завлекать людей.
Очаровашка печатает фото и раздает комплименты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этот милый друг может не только поведать что-то интересное и запечатлеть момент, но и раздает комплименты. Как самый настоящий джентльмен, он подъезжает к посетительницам «Иннопрома» и говорит: «Вы прекрасно выглядите!».
РОССИЙСКИЙ IPHONE
В свете последних событий особенно актуальна тема импортозамещения. Как известно Apple прекратила поставки в РФ. Вот российские разработчики и поспешили представить свою версию.
Мобильные телефоны уже есть в продаже
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Смартфон AYYA T1 заточен на особый режим безопасности. Он на аппаратном уровне блокирует работу камер и микрофонов в целях защиты от хакеров. Смартфоны запущены в производство и есть в продаже, - рассказали на стенде.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – ВЕЗДЕХОД
Облегченная версия кареты скорой помощи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новые кареты скорой помощи выпустила компания «ВАЗ». Они предназначены для того, чтобы ездить по бездорожью в самые отдаленные уголки.
Внутри все самое необходимое
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В них нельзя перевозить пациентов в тяжелом состоянии, так как они очень легко оснащены. В них все только самое необходимое: дефибриллятор и аптечка с основными медикаментами. Сейчас такие уже ездят в Москве, Московской области и других регионах, - рассказывают разработчики.
ТЕРАПИЯ С ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Новые технологии уже применяются в терапии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новые технологии в сфере медицины в этом году представила также и уральская компания «Аспект Медикал». Она презентовала аппаратно-программный комплекс для восстановительной терапии пациентов с нарушениями двигательных функций, последствиями травм и операций на головном и спинном мозге, инсультов, а также для лечения детского церебрального паралича.
- Крисаф позволяет воспроизводить механические движения туловища и нижних конечностей в пассивном, пассивно-активном и активном режимах с возможностью использования виртуальной игровой среды для большей мотивации пациента. Программа терапии разрабатывается лечащими врачами отдельно для каждого пациента, - рассказали представители экспозиции.
Терапия с дополненной реальностью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На выставке также побывал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Новые технологии он оценил по достоинству.
- На «Иннопроме» показывают современное медицинское оборудование, Буду отправлять плохо работающих чиновников на такую процедуру, написал после обхода губернатор в с своих социальных сетях.
А вот что еще интересного есть на выставке:
На таких стендах вы можете почувствовать себя в роли пожарного
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главное - сделать такой же серьезный вид
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вот такие трамваи могут у нас запустить
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Можно также самим выточить из дерева подставку для телефона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спутники делают снимки Земли из космоса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На выставке представлено очень много различных автобусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Светофоры с новым логотипом Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Есть роботы, которые по голосовой команде подают детали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А этот робот доставляет инструменты на производстве
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А это робот-экскурсовод. Многие прозвали его официантом, но это лишь потому что он расположен прямо возле стойки с кофе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге началась международная промышленная выставка "Иннопром" (подробнее)