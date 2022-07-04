Выставка проходит с 4 по 7 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «Иннопром-2022». Она проходит с 4 по 7 июля в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

В этом году экспозиции представила страна-партнер выставки Казахстан. Она расположена в третьем выставочном павильоне. Рядом с ним также расположены стенды Свердловской области.

Одна из самых больших площадок на выставке у страны-партнера Казахстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

На их площадке можно приобрести национальные одежду, украшения, музыкальные инструменты и домашнюю утварь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изделия ручной работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на выставке принимают участие делегации от 30 иностранных государств. Среди них Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Армения, Иран, Монголия, Турция, Южная Осетия и страны Африки. Гостей ждут три павильона с экспозициями.

«КП-Екатеринбург» побывала на выставке и показывает, какие самые интересные стенды на ней представлены.

РОССИЙСКИЙ «ЛЕКСУС»

Вот он - этот белоснежный красавчик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из главных достопримечательностей «Иннопрома-2022» стал первый российский автомобиль класса люкс на водородном топливе. Это белый красавчик Aurus.

У автомобиля нет выбросов СО2, а запас хода составляет примерно 600 километров. Салон автомобиля не отличается от того, что на бензине. На таком же, но более длинном ездит Владимир Путин.

Салон выглядит дорого-богато Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пока не известно до какого года продлятся испытания. Цена на него также будет известна позже. Классическая версия сейчас стоит около 35 миллионов рублей, - рассказал представитель авто на выставке.

БЭТМОБИЛЬ

Главной звездой стала реплика на авто Бэтмена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одной из самых нашумевших экспозиций на выставке стала реплика автомобиля Бэтмена из фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь».

- Его собрал и привез на выставку блогер из Казахстана. Каркас полностью металлический, но сверху он прикрыт стеклопластиком, - рассказали представители экспозиции.

РОБОТ-СОБАКА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Робот повторяет повадки настоящей собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, роботами на «Иннопроме» уже никого не удивишь. Но представители делегаций каждый раз придумывают что-то новенькое. На этот раз научно-технологический инновационный комплекс «Сколково» представил робота-собаку, которая должна следить за порядком в городе.

Малыш помогает зафиксировать проблемы в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Внутри робота "Лидар" – устройство, с помощью которого он может видеть и распознавать все, что происходит вокруг. Ее главное предназначение – ходить по улицам города и фиксировать беспорядок, а именно: недострои, мусор и какие-либо признаки вандализма, - поведали разработчики.

РОБОТ-КАВАЛЕР

Робот умеет танцевать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, гостей на выставке в этом году порадовал дружелюбный робот от компании Promo-bot.

- Он распознает лица и речь людей, может показать зажигательный танец, а также делает и печатает фото на память, - рассказывают представители стенда. - У нас в компании также есть роботы-официанты, роботы-санитары. Но здесь, на «Иннопроме», стоит этот промо-робот, чтобы завлекать людей.

Очаровашка печатает фото и раздает комплименты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот милый друг может не только поведать что-то интересное и запечатлеть момент, но и раздает комплименты. Как самый настоящий джентльмен, он подъезжает к посетительницам «Иннопрома» и говорит: «Вы прекрасно выглядите!».

РОССИЙСКИЙ IPHONE

В свете последних событий особенно актуальна тема импортозамещения. Как известно Apple прекратила поставки в РФ. Вот российские разработчики и поспешили представить свою версию.

Мобильные телефоны уже есть в продаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Смартфон AYYA T1 заточен на особый режим безопасности. Он на аппаратном уровне блокирует работу камер и микрофонов в целях защиты от хакеров. Смартфоны запущены в производство и есть в продаже, - рассказали на стенде.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – ВЕЗДЕХОД

Облегченная версия кареты скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые кареты скорой помощи выпустила компания «ВАЗ». Они предназначены для того, чтобы ездить по бездорожью в самые отдаленные уголки.

Внутри все самое необходимое Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В них нельзя перевозить пациентов в тяжелом состоянии, так как они очень легко оснащены. В них все только самое необходимое: дефибриллятор и аптечка с основными медикаментами. Сейчас такие уже ездят в Москве, Московской области и других регионах, - рассказывают разработчики.

ТЕРАПИЯ С ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Новые технологии уже применяются в терапии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые технологии в сфере медицины в этом году представила также и уральская компания «Аспект Медикал». Она презентовала аппаратно-программный комплекс для восстановительной терапии пациентов с нарушениями двигательных функций, последствиями травм и операций на головном и спинном мозге, инсультов, а также для лечения детского церебрального паралича.

- Крисаф позволяет воспроизводить механические движения туловища и нижних конечностей в пассивном, пассивно-активном и активном режимах с возможностью использования виртуальной игровой среды для большей мотивации пациента. Программа терапии разрабатывается лечащими врачами отдельно для каждого пациента, - рассказали представители экспозиции.

Терапия с дополненной реальностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке также побывал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Новые технологии он оценил по достоинству.

- На «Иннопроме» показывают современное медицинское оборудование, Буду отправлять плохо работающих чиновников на такую процедуру, написал после обхода губернатор в с своих социальных сетях.

А вот что еще интересного есть на выставке:

На таких стендах вы можете почувствовать себя в роли пожарного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное - сделать такой же серьезный вид Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот такие трамваи могут у нас запустить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно также самим выточить из дерева подставку для телефона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спутники делают снимки Земли из космоса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке представлено очень много различных автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофоры с новым логотипом Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть роботы, которые по голосовой команде подают детали Фото: Алексей БУЛАТОВ

А этот робот доставляет инструменты на производстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это робот-экскурсовод. Многие прозвали его официантом, но это лишь потому что он расположен прямо возле стойки с кофе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге началась международная промышленная выставка "Иннопром" (подробнее)