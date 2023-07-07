«Мотивировали фото лучших вузов»: уральские стобалльники рассказали, как добились максимальных результатов на ЕГЭ

Выпускницы готовились по 12 часов в день. Фото: соцсети

Уральские школьники уже преодолели этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впереди у них – выбор будущей профессии и поступление в вузы. Ранее департамент информполитики Свердловской области сообщал, что всего в регионе пять 200-балльников. На сто баллов ЕГЭ сдали 136 школьников. «КП-Екатеринбург» поговорила с выпускницами, которые справились с экзаменом на «отлично» о планах на будущее и сложностях подготовки.

«ИНОГДА НЕ ДЕЛАЛА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» Софья Чванова из Каменска-Уральского – выпускница школы № 35. Она получила на ЕГЭ сто баллов за русский язык и обществознание. А еще у Софьи высокий результат на экзамене по английскому языку - 84 балла. До заветных трехсот баллов Софье не хватило всего лишь 16 баллов. Ее мама Наталья Берсенева преподает русский язык и литературу в той же школе, где учится Софья.

По словам 18-летней школьницы, подготовка в общей сложности длилась последние два года. Усиленно «зубрить» материал Софья стала с 11 класса. Каждый день девушка тратила на решение экзамена по 12 часов как в будни, так в выходные.

- Весь 11 класс я занималась с репетиторами и онлайн-школами по обществознанию и английскому языку. При подготовке к русскому языку достаточно было консультаций мамы. Иногда задания выполняла дома. Но бывало, что могла не делать домашнее задание и все время посвящала исключительно подготовке. На учебу тратила почти все время в ущерб общению с семьей, прогулками с друзьями, - говорит Софья. – Но когда я увидела две «сотки», то поняла, что цель оправдала средства.

По словам Софьи, никакого давления со стороны учителей она не ощущала. Наоборот, в моменты сильного стресса ее спасала поддержка мамы. Учителя, по ее словам прощали ей отсутствие выполненного домашнего задания. Ведь знали, что школьница старается.

- Иногда я чувствовала сильную усталость. Но открывала фотографии топовых вузов, смотрела проходные баллы. И для себя понимала, что сдаваться, не намерена и буду работать упорно и долго, чтобы стать студенткой. Для себя осознала сразу, что слезы, лень и стресс не приведут к хорошим результатам, - уверяет Софья.

ТАБЛИЦЫ И «ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ» Для себя девушка сама выработала удобную систему, которая позволила обуздать поток информации.

- Запоминать материал мне помогали таблицы с теорией, чтобы систематизировать знания. Распечатывала карточки для заучивания. Бывало, что рассказывала что-то вслух маме или отправляла друзьям «голосовые» сообщения с выученным материалом.

Сложнее всего для девушки было уложиться в отведенное для экзамена время.

- На экзамен по обществознанию даётся 3,5 часа. Но в нем нужно дать развернутые ответы во второй части. Из-за этого многие школьники нервничают и не укладываются в лимит. Поэтому, одной из главных целей становится то, что нужно успеть ответить развернуто. Но при этом, выполнение должно быть качественным, - отметила выпускница.

Определиться с выбором места учебы Софья пока не успела. Но скорее всего она будет рассматривать гуманитарные направления.

- Возможно на направление, связанное с иностранными языками, социальными отношениями. Надеюсь, что баллов мне хватит, и поступлю на бюджет, - предполагает выпускница.

«ХОЧУ СТАТЬ ГЕНЕТИКОМ»

В школе № 6 Среднеуральска есть единственная стобалльница. Выпускница Полина Кожушко получила максимальный балл по русскому языку. А еще она набрала 97 баллов на экзамене по химии. По ее словам, залог успешной подготовки – занятия в школе и онлайн подготовка по вебинарам.

- В меня верили родные, поддерживали учителя. За два года до экзаменов я начала усиленную подготовку. Ходила к репетитору по химии. Больше всего пугала мысль получить низкий балл. Я шла на золотую медаль и не хотела ее упустить, - рассказала «КП-Екатеринбург» Полина Кожушко.

Полина Кожушко в будущем хочет стать генетиком. Фото: соцсети

По словам Полины, стресс ей помогали снимать сладости и любимые сериалы.

- На подготовку в среднем каждый день уходило по 10-12 часов. Но отдых был нужен, чтобы не сойти с ума, - смеется Полина. – Но стресс я ощущала вплоть до завершения всех экзаменов. Зато, когда увидела свои 100 баллов, то я сначала была в шоке. А потом, смогла порадоваться и от души повеселиться. Результатами довольны были все и одноклассники не завидовали.

Поступать девушка намерена в УрФУ. А именно, ее привлекло направление «Медицинской биохимии».

- Я хочу стать генетиком и развивать эту отрасль медицины. Здесь можно сделать научные открытия, которые действительно помогут людям. На мой взгляд, у многих есть генетические заболевания, а специалистов работающих с ними – мало, - говорит выпускница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Математик в Китае, физик-ядерщик в Москве: Что стало с уральскими выпускниками, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Рассказываем про выпускников из Екатеринбурга, которые с «отличием» сдали ЕГЭ. (Подробнее)