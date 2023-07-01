Муж опекунши 6-летнего Далера впервые прокомментировал его гибель в Екатеринбурге

Муж Вероники вернулся в Екатеринбург с военной службы. Фото: соцсет

Муж опекунши погибшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера впервые прокомментировал трагедию. Мальчик погиб, когда он находился на службе в зоне СВО. Сейчас он вернулся в Екатеринбург, о его приезде сообщала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Я в шоке от происходящего, мне нужно прийти в себя, - рассказал Александр корреспонденту «КП-Екатеринбург».

Также он рассказал, что сейчас он является свидетелем по делу. От дальнейших комментариев Александр предпочел воздержаться.

1 июля стала известна точная дата смерти мальчика – 3 декабря, как сообщал «КП-Екатеринбург» источник. При этом, опекун Вероника Наумова заявила о его пропаже только 26 июня, после чего следующие трое суток волонтеры и полицейские искали, якобы сбежавшего мальчика. В итоге, 29 июня тело Далера нашли в гараже семьи опекунов, оно было спрятано в спортивную сумку.

Веронике Наумовой выдвинули обвинения по трем уголовным статьям: убийства ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничества (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ). 30 июня женщину доставили в Чкаловский районный суд, где ей избрали меру пресечения – до 26 августа она пробудет в СИЗО.

Известно, что в семье, помимо Далера, воспитывалось еще пятеро детей, трое – родные. Всех изъяли из семьи. Ранее племянник мужа опекунши рассказывал жуткие подробности из жизни погибшего мальчика. По его словам, Вероника могла запирать Далера в подвале, обливать кипятком или холодной водой, а также систематически поднимала на него руку.

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