Жители Асбеста за свой счет установили баннеры, чтобы поблагодарить любимого врача, лишившегося звания «Почетный гражданин»

Геннадию Семеновичу приготовили сюрприз на День медицинского работника. Фото: предоставила Алена Власова

В Асбесте на улице Мира появилось два баннера с надписью «Наш доктор – наш выбор! Народное призвание важнее». На нем изображен дежурный врач приемного отделения «Городской больницы Асбеста» Геннадий Чирков. За его плечами 45 лет медицинской практики и тысячи довольных пациентов.

«ОБЪЕДИНИЛИСЬ – СВОЕГО ДОБИЛИСЬ»

В этом году городская дума Асбеста удостоила звания «Почетного гражданина» четверых уральцев. Среди них были акушер-гинеколог городской больницы Вера Шиманова, технический директора ПАО «Ураласбест» Рожап Салахиев, главный специалист по работе с ветеранскими организациями Нина Сапегина и пенсионер из поселка Белокаменный Саркис Эйриян. Но любимого всеми горожанами врача Геннадия Чиркова среди них не оказалось. Тогда жители Асбеста решили своими силами поблагодарить народного медика.

Деньги на баннер и на рекламу на медиафасаде собирали как простые горожане, так и коллеги Геннадия Чиркова. Они инициировали поздравление народного доктора после того, как кандидатуру Геннадия Чиркова не одобрили в качестве кандидата на звание «Почетного жителя» сотрудники администрации Асбеста.

- Ежегодно больница выдвигает сотрудников, достойных этого звания. Мы выдвинули двоих кандидатов от городской больницы: врача-гинеколога Веру Шиманову, а также дежурного врача Геннадия Чиркова. Несколько лет назад было так, что сразу два врача получали звание. А в этом году им удостоили только Веру Шиманову, - рассказала «КП-Екатеринбург» общественница Алена Власова.

Чтобы объединиться и выразить благодарность врачу, жители Асбеста создали чат. Там выбрали ответственных за сбор денег и составление отчетов по тратам.

- Сумма набралась около 40 тысяч рублей, - говорит Алена Власова. - Заказали баннер рекламному агентству. Но через пару часов позвонил его руководитель и отказал нам. Мы поняли, что на них шло давление со стороны городской администрации. Собственникам билбордов просто запретили вешать нашу народную вывеску.

Геннадию Семеновичу приготовили сюрприз на День медицинского работника. Фото: предоставила Алена Власова

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Но жители Асбеста нашли другое рекламное агентство, которое согласилось разместить благодарность медику. Одну на медиаэкране, а вторую на баннере-растяжке. А еще Геннадию Чиркову коллеги вручили фруктовую корзину.

Но и на этом жители Асбеста не планируют останавливаться.

- Мы хотим, чтобы сотрудники администрации одумались и присвоили звание «Почетного жителя» Геннадию Семеновичу. Хотя бы на следующий год – к его 70-летнему юбилею. Поддерживать врачей – важно и нужно не только в Асбесте, но и по всей стране. Они работают на благо каждого из нас, - отметила Алена Власова.

«СВОИХ ПАЦИЕНТОВ НАДО ЛЮБИТЬ»

Сам Геннадий Чирков рассказал «КП-Екатеринбург», что к появившимся баннерам он отношения не имеет. Но такое внимание для врача стало неожиданно и приятно. Врач добавил, что к каждому пациенту относится с большим вниманием.

- Я еще когда на скорой работал говорил, что пациентов своих надо любить. Ведь врач - это не профессия, не призвание, а состояние души. Да и говорить с ними надо на их языке, - поделился Геннадий Чирков. – Надо разговаривать с ними об их проблемах. Нельзя быть формалистом. Есть проблема? Какая? Надо с каждым пациентом найти контакт. А если контакта нет, то и лечения не будет.

В администрации Асбеста «КП-Екатеринбург» сообщили, что ответственных по работе со СМИ у них не назначено. Мы попытались получить комментарий, отправив сообщение в мэру Асбеста Наталье Тихоновой во «Вконтакте». На момент публикации ответ на него не поступил.

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