«Врач - это состояние души»: в Свердловской области назвали самых народных уральских медиков

Врач из Асбеста Геннадий Чирков - один из победителей конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и подошел к финалу конкурс «Герои в белых халатах - 2023», который «КП-Екатеринбург» проводила при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области. В нем участвовали врачи со всего региона. Голосование проходило на нашем сайте с 5 по 18 июня. Таким способом читатели могли отблагодарить героев в белых халатах, заслуживших народную любовь своим профессионализмом и заботой о пациентах.

В среду, 21 июня, прошло награждение победителей. Оно состоялось в рамках круглого стола по теме «Современный врач – кто он?», прошедшего на площадке «Комсомольской правды». На протяжении двух часов медики из разных уголков Свердловской области с представителями Минздрава, УГМУ и Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» обсуждали, какую роль современный врач играет в обществе и как нам готовить подрастающее поколение врачей.

Награждение прошло в рамках круглого стола по теме «Современный врач – кто он?» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а победители конкурса «Герои в белых халатах» стали своеобразными эталонами, показывающими, к чему надо стремиться, чтобы пациенты остались благодарны. Всего в финал прошли четыре медика. За каждого из них жители региона отдали больше десяти тысяч голосов. Рассказываем о них подробнее.

«ПАЦИЕНТОВ НАДО ЛЮБИТЬ»

Сложно найти жителя Асбеста, который не знает Геннадия Чиркова. Сейчас он работает дежурным врачом приемного отделения «Городской больницы города Асбеста», но за спиной у него 45 лет медицинской практики. Начинал свой путь санитаром. Трудился и медбратом, и фельдшером, десятки лет работал на «скорой».

За плечами у Геннадия Чиркова 45 лет медицинской практики Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Еще студентом был случай - работал я на подстанции скорой помощи в микрорайоне Кольцово и поступил ночью вызов – у женщины удушье, - вспоминает Геннадий Чирков. – У меня ящик, где медикаменты, пустой уже. Заправиться времени нет. С собой из препаратов только морфин, да шприц – все остальное закончилось. А у женщины на фоне криза отек легких начался. Погибает. Что делать? Я приехал, иголку в вену ей ввел – 200 грамм крови выпустил. Банки сделал на спину, ноги перетянул жгутами и в тазик… В общем, купировал отек легких. Не зря в старину так лечили. (Внимание! Подобные медицинские процедуры могут выполнять только профессионально подготовленные медицинские работники. Не пытайтесь повторять. – Прим. Ред.)

Многие в Асбесте знают Геннадия Чиркова и как учителя ОБЖ. Одно время он, имеющий социологическое и педагогическое образование, несколько лет преподавал у детей с 1 по 11 класс в школе №2.

- Мои ребятки уже все выросли давно, но все равно, когда встречают на улице, здороваются – не забыли, - смеется Геннадий Семенович.

На награждение Геннадий Чирков пришел вместе с внучкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но еще чаще с врачом здороваются пациенты, которым он помог. Себя Геннадий Чирков называет материалистом, хотя отмечает, что в чудеса верит. Богатый опыт работы врачом подсказывает ему это.

- Бывает - больной вроде умер. Клиническая смерть у него уже в биологическую переходит. Начинаешь сердечно-легочную реанимацию. Искусственное дыхание рот в рот делаешь, проводишь массаж сердца, дефибриляцию... И все-таки заводишь сердце! Приятно - оживил, - говорит врач. – За свою работу я понял только одно - мысль материальна. Я всегда больного заряжаю немного. Кодирую… Называйте, как хотите. Но когда человек понял, осознал, что надо делать, то он вооружен. Не надо думать плохо. Будешь думать плохо – так оно и будет. Думай о хорошем.

Жители Асбеста так сильно любят Геннадия Чиркова, что за свой счет даже разместили баннеры в поддержку врача - уж очень хотели увидеть его в качестве почетного жителя города. Такое внимание стало для Геннадия Чиркова неожиданным. Хотя сам он относится к пациентам с не меньшим вниманием.

- Я еще когда на скорой работал говорил, что пациентов своих надо любить. Ведь врач это не профессия, не призвание, а состояние души. Да и говорить с ними надо на их языке, - поделился Геннадий Чирков. – Надо разговаривать с ними об их проблемах. Нельзя быть формалистом. Есть проблема? Какая? Надо с каждым пациентом найти контакт. А если контакта нет, то и лечения не будет.

«ВРАЧ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»

А вот жители Первоуральска своими голосами привели к победе заведующего отделением анестезиологии и реанимации Детской городской больницы Константина Жигалева. Сам он на награждение, к сожалению, приехать не смог. Поэтому награду для медика мы попросили передать председателя профкома детской больницы Диану Тряпицыну.

- Истинный врач это больше, чем профессия, это образ жизни, - отметила на награждении Диана Тряпицына. - Константин Жигалев это доктор, который всю свою жизнь, всю работу, всю заботу отдает любимой профессии – делу, которое он выбрал по призванию. Кроме того все свои знания, весь опыт он передает учащимся медицинского класса Первоуральского лицея и студентам. Мой сын учится на пятом курсе в медицинском университете. Он будущий педиатр и тоже решил стать врачом-реаниматологом. И иметь такого наставника, как Константин Жигалев это большая удача. Мы очень счастливы и рады за своего доктора.

Анестезиолог-реаниматолог Константин Жигалев спас не один десяток детских жизней Фото: предоставлено героем публикации

Константин Жигалев спас не один десяток детских жизней. Не удивительно, что людей, благодарных ему, – не счесть. За плечами реаниматолога опыт сотен тяжелейших ночных дежурств.

Если скорая вдруг привозит ребенка в тяжелом состоянии, в приемном покое сразу знают, к кому из медиков обращаться в первую очередь – к Константину Жигалеву.

«УМЕЮ ВОВРЕМЯ СКАЗАТЬ ДОБРОЕ СЛОВО»

Десятки тысяч голосов отдали жители Карпинска за фельдшера терапевтического участка поликлиники «Карпинской ЦГБ» Екатерину Трушкову. Хотя в медицинской сфере она работает недавно. Свердловский областной медицинский колледж Екатерина окончила в июле 2019 года и в августе пришла работать в больницу. То есть, начала лечить людей накануне пандемии – тяжелого испытания для медиков, в котором закалился не один специалист.

- За время работы показала себя дисциплинированным, исполнительным и грамотным работником, - рассказывает Екатерина Трушкова о себе. – К пациентам и их родственникам проявляю внимание, деликатность, терпение. Умею вовремя сказать доброе слово.

Победительница конкурса Екатерина Трушкова из Карпинской центральной городской больницы Фото: предоставлено героем публикации

К сожалению, на церемонию награждения Екатерина Трушкова приехать не смогла. У врачей не всегда бывает свободное время. Не смогла приехать также и участковый врач-педиатр Детской городской поликлиники №13 Анастасия Мазанова. Она также вошла в список финалистов. За педиатра также были отданы десятки тысяч голосов. И пациенты, и коллеги говорят об Анастасии только хорошее:

- Коммуникабельный, ответственный, отзывчивый сотрудник.

Эти качества помогли ей за первый год работы заслужить доверие и уважение не только у коллег, но и у пациентов.