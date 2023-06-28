Отрабатывается версия с убийством: отряд «Прорыв» - о поисках 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Мальчика ищут третьи сутки Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в круглосуточном режиме продолжаются поиски 6-летнего Далера. Мальчик пропал утром 26 июня, когда в одиночку вышел из квартиры на улице Симферопольской.

Следственный комитет дважды проверил жилище семьи, а после возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

К дому, где живет мальчик, несколько раз выезжали следователи Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Информация поступает круглосуточно. В режиме нон-стоп проверяем сообщения, мониторим социальные сети. Экипажи отрабатывают информацию о том, что мальчика могли видеть где-то. Проверяются и заброшенные здания. Наш отряд вел поиски и ночью, до двух часов. Отрабатываются все версии. В том числе убийство, несчастный случай. Мы ни в коем случае никого не обвиняем. Также есть версия, что ребенок сам ушел. Заблудился, или провалился куда-то, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель отряда «Прорыв».

Работу сотрудников полиции координирует глава УМВД Екатеринбурга Максим Метелица. Ранее он сообщил, что к работе привлечены 300 сотрудников. Также на улицу Симферопольскую вновь приехала машина СК.

Поисковики рассказали, как проходят поиски Фото: Олег ГАЛИМОВ

- На месте происшествия работают следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК РФ по Свердловской области, а также представители центрального аппарата СК - сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ориентировки развешаны по всему району Фото: Олег ГАЛИМОВ

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Далера, просят звонить по телефону дежурной части 8(343) 356-42-12, 8-999-368-14-61.

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