Проект «Три дня дождя» закрыли после скандального концерта в Екатеринбурге

По словам продюсера группы, здоровье Глеба Викторова сильно пошатнулось. Фото: соцсети

Группа «Три дня дождя» прекращает деятельность после скандального концерта в Екатеринбурге 4 июня, на котором 27-летний солист Глеб Викторов выступил пьяным. Он шатался, пел с трудом, несколько раз ронял микрофон, а затем упал и попытался продолжить выступление лежа. Его пытались привести в чувства гитаристы, но в середине концерта организаторы увели певца со сцены.

Продюсер группы Сергей Slem в telegram-канале лейбла IZBA сообщил о том, что сейчас Глеб Викторов находится в больнице на реабилитации, а проект было решено закрыть на неопределенный срок.

Артиста увели со сцены и отвезли в больницу на реабилитацию. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- Все концерты отменяем. Сегодня утром его организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панические атаки, психика просто лопнула. Мы просим прощение у аудитории, легко кидать тряпки, но человек болен, и пора уже взяться за здоровье. Кстати, он был пьяный, а не под наркотиками. Причем, выпил он немного, сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. За 20 мин до концерта он был нормальным, - написал Сергей Slem.

Ранее продюсер группы рассказал, что Глеб Викторов начал выпивать из-за расставания с девушкой, с которой он был вместе 11 лет и тяжелого эмоционального напряжения во время гастрольного тура, который длился четыре месяца.

Ситуацию со срывом концерта прокомментировала Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она считает решение певца выйти на сцену полным неуважением к зрителям, но также, по ее мнению, это не повод травить артиста.

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