В Роспотребнадзоре рассказали, что делать зрителям сорванного концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге

Глеба Викторова вывели со сцены, а зрителям пообещали дать еще один концерт. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Видео скандального выступления группы «Три дня дождя» 4 июня в Екатеринбурге моментально разлетелось в Сети. Музыкант еле стоял на ногах, ронял микрофон и с трудом произносил слова, а затем упал и попытался продолжить выступления лежа. Вскоре после этого его вывели со сцены, а зрителям пообещали дать еще один концерт.

- Все билеты будут действительны на новую дату. Выступление состоится 22 или 24 июня, - сообщили организаторы.

Однако многие зрители были обеспокоены вопросом, смогут ли они вернуть деньги за билеты, если концерт перенесен. Ситуация вызвала отклик не только среди общественности.

В Роспотребнадзоре Свердловской области отреагировали на пьяное выступление. Начальник отдела защиты прав потребителей Татьяна Шулешова объяснила, на что имеют права зрители, оказавшись в подобной ситуации.

Солист с трудом произносил слова, пел сидя и лежа. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- Данные услуги неразрывно связаны именно с личностью выступающих артистов, а в данном случае речь идет о солисте. Поэтому можно предполагать, что в данной ситуации речь идет именно о существенном отступлении от условий договора, что дает право потребителю, в том числе, потребовать возврата уплаченных денежных средств. Конечно, если потребитель согласен, организатор, в свою очередь, может предложить потребителю иные варианты урегулирования спора, - пояснила начальник отдела защиты прав потребителей Татьяна Шулешова.

Ранее продюсер группы «Три дня дождя» сообщил о том, что Глеба Викторова сразу после концерта отправили на реабилитацию. По его словам, музыкант выпил перед выступлением, чтобы снять эмоциональное напряжение после расставания с девушкой и тяжелого тура.

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