«Лопнула психика»: продюсер «Три дня дождя» объяснился за скандальное выступление солиста

Глеб Викторов шатался, ронял микрофон и упал на сцене. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Продюсер рок-группы «Три дня дождя» объяснился за пьяное выступление солиста. Провальный концерт прошел 4 июня на летней площадке «Теле-клуба». Глеб Викторов шатался, ронял микрофон, еле произносил слова, а затем упал и попытался продолжить выступление лежа. После этого его вывели со сцены организаторы мероприятия.

Произошедшее вызвало возмущение у зрителей. Многие из них пришли на концерт за три-четыре часа до начала, другие отстояли огромную очередь.

- И ради чего все? Мы просто в шоке, - негодовали поклонники.

Концерт собрал около 20 тысяч зрителей. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Однако через несколько минут после того, как Глеба Викторова увели со сцены, организаторы объявили, что музыканты дадут новый концерт 22 или 24 июня, а все билеты действительны на новую дату.

Позднее продюсер лейбла IZBA, которому принадлежит группа «Три дня дождя», Сергей Slem в голосовом сообщении в telegram-канале заявил, что Глеба Викторова уже отправили на реабилитацию. По его словам, причиной сорванного концерта стало то, что у артиста сдали нервы, так как он пережил разрыв отношений во время тура, который продолжался 4 месяца, и выпил, чтобы снять эмоциональное напряжение.

Артиста пытались привести в чувства гитаристы. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- Как продюсер, я понимаю ваши переживания. Тут уже вопрос был не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло. Позже распишем почему. Эти четыре месяца тура был тотальный ад. Он уехал зимой, а возвращается в начале лета. Всю весну прокатали. У него порушились отношения, которые длились одиннадцать лет. Он бухал, но не мог не давать концерты, - рассказал Сергей Slem. - Сегодня (4 июня, Прим. Ред.) он ко мне подошел до концерта и сказал, что не сможет выйти на сцену, потому что ему очень плохо. Он пытался выпить, чтобы ему стало легче, просто психологически. Но у него просто психика лопнула сегодня.

Сам музыкант после концерта написал в своем telegram-канале: «Екб. Спасибо», а затем закрыл комментарии.

Напомним, в апреле провальное выступление певицы МакSим не на шутку встревожило фанатов. Марина Абросимова (настоящее имя певицы) еле передвигалась по сцене, пошатывалась и с трудом выговаривала слова, взгляд ее был замутнен, а тело выглядело сильно опухшим.

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