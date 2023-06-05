Екатерина Мизулина призвала прекратить травлю солиста «Три дня дождя» после пьяного концерта в Екатеринбурге

Екатерина Мизулина считает поступок певца полным неуважением к зрителям, но, по ее мнению, это не повод травить артиста. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»/соцсети

Директор «Лиги безопасного Интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина высказалась о скандальном концерте солиста «Три дня дождя» в Екатеринбурге 4 июня. Она назвала пьяное выступление артиста полным неуважением к зрителям.

- Исполнитель не имеет права выходить на концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или когда он физически себя плохо чувствует по любым другим причинам. Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде. Даже если организаторы заставляют выходить на сцену. Это работа, и делать ее нужно хорошо или не делать вовсе, - считает общественный деятель.

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт, выйдя на сцену пьяным. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

При этом Екатерина Мизулина выступила против травли Глеба Викторова, которая началась после его выходки.

- Травлю не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек, очевидно, болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим, - говорит директор «Лиги безопасного Интернета».

Мизулина также вспомнила подобные скандальные выступления МакSим, Димы Билана и Ольги Бузовой.

- Это говорит о том, что государство должно все же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций, - добавила общественный деятель.

Напомним, Глеб Викторов выступал на летней сцене «Телеклуба». Музыкант шатался, несколько раз ронял микрофон и еле проговаривал слова, а затем упал на сцене и попытался продолжить выступление лежа. В середине концерта его вывели со сцены и отвезли на реабилитацию.

Артиста вывели со сцены, а зрителям пообещали дать второй концерт. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

По словам продюсера «Три дня дождя» Сергея Slem, Глеб Викторов выпил перед выступлением, чтобы снять эмоциональное напряжение после расставания с девушкой и тяжелого тура. Позднее он заявил в Telegram-канале лейбла IZBA о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех концертов.

- Мы просим прощение у аудитории, легко кидать тряпки, но этот человек болен, и пора уже взяться за здоровье. Кстати, он был пьяный, а не под наркотиками. Сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. Сегодня утром были страшнейшие панические атаки, - пояснил продюсер группы.

Напомним, ранее организаторы пообещали зрителям, что музыканты проведут еще один концерт 22 или 24 июня, а все билеты будут действительны на новую дату.

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