Пенсионерке из Екатеринбурга три недели не несли пенсию и предлагали прийти за ней самой

Пенсию женщина должна была получить еще 15 мая. Но ее доставили лишь 2 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале мая пенсию на дом стали доставлять по-новому. Отныне ее приносят только сотрудники «Почты России». Хотя раньше это могли делать и альтернативные организации. К сожалению, даже спустя месяц в редакцию «КП-Екатеринбург» приходят жалобы от пенсионеров из-за того, что в назначенный день пенсию им так и не доставили. В пятницу, 2 июня, на проблему пожаловалась Валентина Ивановна, 75-летняя жительница дома на улице Новгородцевой.

- В апреле мне пришло письмо от фонда пенсионного и фонда социального страхования (с 1 января 2023 они объединены в Социальный фонд России, - Прим. Ред.) с просьбой отметить один из способов получения пенсии – на карточку, в почтовом отделении или на дом. Я отметила, что хотела бы, как и раньше, получать ее на дом, - рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина Ивановна. – У нас 15 числа пенсию всегда с 08.00 до 09.00 приносили. И вот 15 мая с соседкой ждем-ждем. Прошло десять часов, а пенсию не несут…

Пытаясь выяснить, что происходит и когда ждать пенсии, Валентина Ивановна стала звонить по разным номерам, но это ей не помогло.

- С 16 мая стала звонить по разным номерам. Позвонила, например в «Почту России» по номеру 8-800-100-00-00. Там ответили, что в течение двух суток пенсию принесут. Но не принесли. Звонила пять раз - 17-го и 18-го и 19-го… Они дважды говорили, что жалобу направят куда-то, что все сделают, - рассказывает Валентина Ивановна. - А по номеру Социального фонда России 8-800-200-04-01 мне сказали, что надо идти в отделение почты на улице Маршала Жукова, 10. Якобы там пенсию и выдадут.

Проблема в том, что по состоянию здоровья Валентине Ивановне очень сложно ходить. А на то, чтобы заказать такси просто нет денег, ведь пенсию ей вовремя не доставили.

- За квартиру надо платить, а нечем. Живем от пенсии до пенсии, - вздыхает Валентина Ивановна. – Сама идти не могу. Я стою в очереди на операцию на колено. Без обезболивающего на улицу даже не выхожу. А у нас в доме еще две женщины, которые пенсию на дому получали и вовремя не получили – одной 84 года, другой 85.

С мая пенсию на дом доставляют лишь сотрудники «Почты России» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы рассказали о ситуации, в которой оказалась Валентина Ивановна, сотрудникам пресс-службы регионального филиала «Почты России» с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Мы приносим искренние извинения клиентке, - прокомментировала руководитель направления по внешним коммуникациям Отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегиона УРАЛ «Почты России» Анна Первушина. – Выплату за май пенсионерка получила во время повторной доставки 2 июня. Причину, почему пенсию не вручили в выплатной день 15 мая, мы выясняем и примем все меры, чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторялось.

Как уточнила «КП-Екатеринбург» сама Валентина Ивановна, 2 июня пенсию принесли лишь ей. Но на следующий день, 3 июня, ее доставили также ее соседкам, которые также не получили пенсию в срок.

Добавим, что в первой половине мая с похожей проблемой столкнулись несколько жителей Екатеринбурга. Например, 72-летний пенсионер Владимир Гойда пожаловался на то, что 12 лет получал пенсию 6 числа каждого месяца, но вплоть до 11 мая, когда он обратился в редакцию «Комсомольской правды», ее не доставили. В «Почте России» тогда объясняли эту ситуацию тем, что значительная часть пенсионеров по личной договоренности с альтернативными службами доставки получали пенсию не в ту дату, в которую должны были.

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