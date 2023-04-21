В Свердловской области «Почта России» набирает 300 сотрудников, чтобы доставлять пенсию по новым правилам

Пенсию наличными теперь будут доставлять только сотрудники «Почты России» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С мая в Свердловской области, как и по всей стране, доставлять пенсию начнут по-новому. Если раньше помимо «Почты России» доставлять ее могли и частные альтернативные службы доставки, то с 1 мая, согласно новому федеральному закону, наличные пенсионерам на дом будут приносить только почтальоны «Почты России». Объясняем, что именно изменится для пенсионеров Свердловской области.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДПРИНИМАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО

Во-первых, в «Почте России» спешат успокоить. Если вы привыкли, что пенсию вам приносил определенный курьер из частной службы доставки, то, скорее всего, он же ее приносить вам и будет в дальнейшем. Просто работать отныне он будет в «Почте России».

- Мы предложили хорошие условия, чтобы доставщики от альтернативных операторов перешли к нам в «Почту России», - рассказывает директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. - У альтернативных доставщиков порядка 300 человек осуществляли доставку. Мы ориентируемся примерно на эту же цифру. Сегодня уже порядка 140 человек выразили свое согласие, завели анкетные данные и уже проверены службой безопасности нашей компании, как положено. Мы рассчитываем, что после того как окончим выплатной период апреля этих людей мы переводом к себе на работу и устроим.

Часть курьеров от служб доставки, которые ранее приносили пенсию, теперь будут работать в «Почте России» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом пенсионеры, как и раньше, могут получать пенсию не наличными на дому, а самостоятельно через кассу почтового отделения, либо через кредитную организацию – на банковскую карту.

- Дата получения выплат сохранится прежняя, - говорит заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Ольга Шубина. – Гражданам, которым пенсию доставляют иные организации, не нужно писать заявление о том, чтобы доставку осуществляла «Почта России». Перевод с 1 мая будет осуществлен без заявителя. И хочу сказать, что на сегодня отделение Социального фонда полностью подготовило все выплатные документы, которые будут направлены в Управление Федеральной почтовой связи, в кредитные учреждения для своевременной доставки пенсии в мае.

ДОСТАВКА ПЕНСИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ТЕ ЖЕ СРОКИ

Всего в Свердловской области пенсии сейчас получают больше 1 миллиона 300 тысяч человек, объясняют в отделении Социального фонда. Из них лишь 30% получают пенсию на дому. Остальные 70% - через банк.

- Выбрать или поменять способ получения пенсии можно с помощью заявления, которое подается в клиентскую службу Социального фонда. Его также можно подать на сайт Госуслуг, либо через МФЦ, - добавляет Ольга Шубина. - Напомню, что доставка пенсии осуществляется по графику с 3 по 24 число каждого месяца. В мае месяце доставка пенсии начнется с 3 мая.

В «Почте России» отметили, что если почтальон не застанет пенсионера дома, то он придет в другой день.

- Если пенсионера нет дома, мы оставляем ему извещение с телефоном, по которому он сможет позвонить и договориться, когда почтальону прийти, - говорит Дмитрий Киселев. – Либо он сможет получить пенсию в отделении «Почты России», к которому он приписан. Даже если пенсионер уедет на полгода и потом вернется, он сможет в отделении получить пенсию за все шесть месяцев.

Сроки доставки пенсии останутся прежними Фото: Даниил ОПАРИН

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОЧТАЛЬОНА ОТ МОШЕННИКА

Вопрос не праздный. Слишком часто в полицейских сводках сообщают о злоумышленниках, которые выдают себя за работников тех или иных служб, чтобы втереться в доверие к пенсионерам.

- У почтальона есть удостоверение, - объясняет директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. - Почтальонов наших, которые разносят корреспонденцию, и так все знают, как правило. Половина из доставщиков альтернативных служб доставки будут прежними. Они будут просто трудоустроены в «Почте России». Кассы альтернативных служб доставки тоже, где были, там и будут. Мы от трех доставщиков, от их юридических лиц берем помещения в аренду.

А ПОЧТАЛЬОНА ТО КТО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ?

В «Почте России» не стали раскрывать всех секретов по обеспечению безопасности почтальонов, несущих пенсию, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться этими знаниями.

- Вопрос охраны один из основных и он отработан нами, - говорит Дмитрий Киселев. - Мы значительно расширили свою работу с частными охранными предприятиями по всей области. Есть и транспорт, и охрана, и все необходимое.

ПОЧЕМУ ПОМЕНЯЛИ ПРАВИЛА ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ?

Федеральный закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии наличными средствами Госдума приняла еще в марте. Такая мера должна защитить пенсионеров.

- Как отмечали авторы инициативы по переходу к единому доставщику пенсий, такой подход позволит обеспечить бесперебойное гарантированное получение средств на всей территории страны – даже в отдаленной местности, - объясняли в Департаменте информационной политики Свердловской области.

КСТАТИ!

Если у вас остались вопросу о том, как будет доставляться ваша пенсия, задать его можно на горячую линию Социального фонда по телефону: 8 800 600-03-89