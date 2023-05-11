«Шесть дней караулю почтальона»: пенсионеры Екатеринбурга пожаловались на задержку в доставке пенсий

Доставка пенсий сейчас происходит с 3 по 24 число каждого месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С мая в Екатеринбурге, как и по всей стране, пенсию на дом доставляют только сотрудники «Почты России» (ранее ее могли доставлять и альтернативные организации, - Прим. Ред.). Однако на календаре уже 11 мая, а некоторым жителям города пенсию так и не принесли. Об этом они рассказали «Комсомольской правде».

- Мне 72 года и 12 лет я получал пенсию от альтернативной организации 6 числа каждого месяца. И не важно, был это выходной или нет, - рассказал «КП-Екатеринбург» пенсионер Владимир Гойда. – Но раз 6 мая в этом году – выходной, пенсию должны были доставить раньше – еще 5 числа. И вот я с 5 числа сижу и жду, а пенсию никто не несет.

Ранее в Социальном фонде рассказывали о телефонном номере, по которому пенсионеры смогут задать вопросы о том, как будет доставляться их пенсия – 8-800-600-03-89. Однако, по словам Владимира, получить по этому номеру консультацию он не смог.

Теперь пенсии доставляют только сотрудники «Почты России» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У них с 5 мая телефон временно заблокирован. Об этом автоответчик сообщает, - говорит Владимир. - У нас дверь в подъезд железная. Женщина, которая раньше пенсию приносила, знала и пароль от нее, и мой номер телефона. А кто теперь пенсию принесет, я не знаю. И как он в подъезд попадет? Не могу даже за хлебом сходить – вынужден с 5 числа сидеть у окна, караулить, не придет ли почтальон с пенсией. Но я ладно. А у нас в подъезде живут пенсионеры старше 80 лет. Кто-то плохо ходит, кто-то уже просто лежит. Им как пенсию получать?

В региональном отделении Социального фонда уточнили, что с 4 мая действует новый номер горячей линии – 8-800-200-04-01. Жалоба на задержки с доставкой пенсии поступила и от 93-летней Тамары Бабановой из Чкаловского района.

- Мне 11 мая обычно в 10.00 приносили пенсию. Но сегодня не принесли. И видимо уже и не принесут до конца дня. Подруги из соседних домов позвонили, которые 4 и 5 числа получали, сказали, что они так и не получили до сих пор, - рассказала «КП-Екатеринбург» Тамара. – У нас пенсионеры от пенсии до пенсии живут. Им не на что хлеба купить.

В апреле в региональном отделении Социального фонда России, сказали, что дата получения выплат сохранится прежняя. Пенсия будет доставляться с 3 по 24 число каждого месяца, а доставщики из альтернативных служб доставки в большинстве своем останутся теми же, просто перейдут на работу в «Почту России». В компании отмечают, что знают о сложившейся ситуации. И связана она с тем, что график доставки пенсии у альтернативных доставщиков мог отличаться от графика «Почты России».

Некоторые пенсионеры Екатеринбурга пожаловались на задержки в доставке пенсий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Значительная часть пенсионеров по личной договоренности с альтернативной доставочной службой получала пенсии в неустановленные графиком даты, - объясняют в пресс-службе уральского отделения «Почты России». - Сейчас мы в режиме реального времени решаем связанные с этим вопросы. К сожалению, некоторые жители трех районов Екатеринбурга, где наиболее высокие объемы, как пенсионных выплат, так и социальных компенсаций, получили пенсию на один – два дня позже. Чтобы ликвидировать отставание в графике, сотрудники Почты в Екатеринбурге доставляли пенсии 6,7 и 8 мая без выходных.

Добавим, что «горячую линию» по вопросам доставки пенсий в Свердловской области запустило и региональное отделение «Почты России». Позвонить можно с 09.00 до 17.00 по номеру +7(343)227-04-39.

- По информации почтовой службы, специалисты внимательно относятся ко всем обращениям и индивидуально отрабатывают вопросы доставки выплат, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. – В том числе в ситуациях, когда люди получали деньги не по графику, а в дату, индивидуально согласованную с курьерами.

ВАЖНО:

Новый номер «горячей линии» регионального отделения Социального фонда по вопросам доставки пенсий: 8-800-200-04-01

Телефон регионального отделения «Почты России» по вопросам доставки пенсии: +7(343)227-04-39