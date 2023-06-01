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Звезды1 июня 2023 10:07

Ольга Бузова тайно прилетела в уральский вуз ради очередных съемок

Один из студентов подарил певице полудрагоценный камень
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Ольга Бузова посетила Екатеринбург впервые почти за год

Ольга Бузова посетила Екатеринбург впервые почти за год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова неожиданно прилетела в Свердловскую область и сразу же направилась в один из вузов. Звезду увидели студенты Уральского горного университета: короткие видео и фотографии, снятые издалека, мигом разлетелись по Telegram-каналам.

В самом УГГУ подтвердили приезд звездной телеведущей.

- 1 июня проходили съемки проекта, ведущей которого является российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер – Ольга Бузова. Детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе университета.

В УГГУ сделали акцент на том, что Ольга Бузова приезжала на встречу не ради творческой встречи с учащимися, а исключительно ради съемок.

Видимо из-за секретности, сама певица в своем профиле в Instagram* (социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ) ничего не сообщала о съемках, но успела опубликовать селфи с геолокацией Уральского горного университета, а также похвастаться новым подарком от фаната.

Ольга Бузова между съемками успела запостить фото из УГГУ. Фото: соцсети

Ольга Бузова между съемками успела запостить фото из УГГУ. Фото: соцсети

- Только что студент Уральского горного университета подарил содалит, который он сам нашел в 2021 году. Мы сейчас обалдели, когда прочитали его свойства: это полудрагоценный камень, найденный здесь, в Екатеринбурге! – похвасталась Ольга Бузова своим подписчикам.

До этого последний раз Ольга Бузова приезжала в прошлом году на Summer Fest-2022. Публику она удивила неожиданными признаниями. Она исполнила свои главные хиты «Мало половин», «Танцуй по Бузову», «Водица» и «WiFi». Певица много разговаривала с залом и даже призналась, как у нее дела на личном – на тот момент любовных отношений у исполнительниц ни с кем не было.

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