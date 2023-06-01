Ольга Бузова тайно прилетела в уральский вуз ради очередных съемок

Ольга Бузова посетила Екатеринбург впервые почти за год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова неожиданно прилетела в Свердловскую область и сразу же направилась в один из вузов. Звезду увидели студенты Уральского горного университета: короткие видео и фотографии, снятые издалека, мигом разлетелись по Telegram-каналам.

В самом УГГУ подтвердили приезд звездной телеведущей.

- 1 июня проходили съемки проекта, ведущей которого является российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер – Ольга Бузова. Детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе университета.

В УГГУ сделали акцент на том, что Ольга Бузова приезжала на встречу не ради творческой встречи с учащимися, а исключительно ради съемок.

Видимо из-за секретности, сама певица в своем профиле в Instagram* (социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ) ничего не сообщала о съемках, но успела опубликовать селфи с геолокацией Уральского горного университета, а также похвастаться новым подарком от фаната.

Ольга Бузова между съемками успела запостить фото из УГГУ. Фото: соцсети

- Только что студент Уральского горного университета подарил содалит, который он сам нашел в 2021 году. Мы сейчас обалдели, когда прочитали его свойства: это полудрагоценный камень, найденный здесь, в Екатеринбурге! – похвасталась Ольга Бузова своим подписчикам.

До этого последний раз Ольга Бузова приезжала в прошлом году на Summer Fest-2022. Публику она удивила неожиданными признаниями. Она исполнила свои главные хиты «Мало половин», «Танцуй по Бузову», «Водица» и «WiFi». Певица много разговаривала с залом и даже призналась, как у нее дела на личном – на тот момент любовных отношений у исполнительниц ни с кем не было.

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