Военнослужащий отказался писать заявление на своего обидчика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алтайском крае нашли мужчину, который набросился на ветерана ДНР в аэропорту Кольцово. Инцидент произошел в ночь на 27 мая в зале ожидания. 48-летний Олег Ф. ждал объявления начала посадки на рейс до Сочи, когда мужчина в серой футболке и черных шортах набросился на него с ручкой.

Остановить безумца удалось усилиями официанта, у которого выхватили острый предмет. К прибытию полицейских мужчина уже улетел в Барнаул. Спустя пять дней Олег сообщил «КП-Екатеринбург», что его обидчика нашли. Сам военный сейчас находится в госпитале в Сочи. Там он проходит реабилитацию после того, как лишился ноги.

- Я к нему претензий не имею, - объяснил ветеран Донбасса. – Может он поумнеет. А тюрьма сделает человека только хуже. Мне звонили с Алтайского края, присылали его фото для опознания. Может ему не понравилось, что я служил в ДНР. А может просто пьяный был.

В управлении МВД на транспорте по УрФО заявили, что Олег сам отказался писать заявление на обидчика. В полиции также отрицают факт использования ручки в качестве оружия.

- По результатам проверочных мероприятий, проведенных в Линейном отделе МВД России в аэропорту Кольцово, установлены точные обстоятельства конфликта между двумя пассажирами, находившимися на территории воздушной гавани в ночь с 26 на 27 мая. Первоначальная информация об этом поступила в адрес транспортных полицейских от работников одного из кафе, расположенных в зале вылета терминала «А», 27 мая в 03:10. Прибывший наряд линейного отдела опросил гражданина 1974 года рождения, который подтвердил факт словесного конфликта между ним и неизвестным мужчиной, который на момент прибытия полицейских покинул заведение быстрого питания. Со слов опрошенного, каких-либо претензий к своему оппоненту он не имел, заявления писать отказался, а сам конфликт считал исчерпывающим. От других посетителей и персонала кафе, а также пассажиров, ожидающих посадки, в адрес ЛО МВД России в аэропорту Кольцово жалоб и заявлений о нарушении общественного порядка также не поступило. В рамках проводившегося разбирательства сотрудники линейного отдела изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в на территории аэропорта, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Напомним, что в Екатеринбурге завели уголовное дело на местного жителя Александра Неустроева. Этой весной мужчина обматерил мальчика, который шел по улице в кепке с буквой Z.