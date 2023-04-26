Уралец утверждает, что вспылил из-за ссоры с сыном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Александр Неустроев впервые в жизни стал фигурантом уголовного дела после перепалки с 11-летним мальчиком. 21 апреля мужчина обматерил ребенка из-за шапки с буквой Z. После скандала 57-летнего уральца задержал ОМОН. По его словам, в тот день он вспылил из-за ссоры с сыном (также Александром). Они приехали к дому на Волгоградской, чтобы перетаскать мебель из квартиры покойной тещи.

- С сыном произошел небольшой конфликт. Сын пошел открывать квартиру, а я стоял и курил у подъезда. Мимо шел мальчик в шапке с символикой Z. Я окликнул и сказал «Малой, скажи, что у тебя на шапке?». Он был в телефоне, и проигнорировал меня. Тогда я громче крикнул. Мальчик посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе – как на дебила. Я вспылил в силу своего заболевания. А цель моя была – поговорить с его родителями, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Александр.

Задержания Александра на даче Фото: СУ СКР по Свердловской области

На кадрах с камеры домофона видно, как мужчина матерится и просит мальчика позвать отца.

«Жарко на улице. Если бы было холодно, я не сказал бы ничего», - так объяснял свой конфликт с ребенком Александр сыну.

25 апреля полицейские Неустроева доставили в Ленинский суд, где, как ожидалось, рассмотрят административный протокол по 20.1 «Мелкое хулиганство». Но потом стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство».

- В суде сказали, что материалы передадут судье в течение 30 минут. Мы же пробыли там три часа. Потом меня привезли в СУ СКР по Свердловской области, там я был не более 20 минут. Не согласен с обвинением, никакого умысла на разжигание вражды у меня не было. Я лишь хотел пообщаться с родителями мальчика и донести свою точку зрения, - добавил Александр Неустроев.

Александр не согласен с предъявленным обвинением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.