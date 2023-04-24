Задержали с ОМОНом: в Екатеринбурге нашли мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Мужчину задержали 24 апреля. Фото: В.Н. Горелых

Под Екатеринбургом бойцы ОМОН задержал мужчину, который оскорбил мальчика в шапке с буковой Z. Он раскаялся в содеянном на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 21 апреля. У одного из домов на Волгоградской мужчина сделал замечание маленькому мальчику. Ему не понравился символ СВО на шапке школьника. Из-за чего мужчина окатил ребенка матом и оскорблениями.

- По факту инцидента, получившего широкий общественный резонанс, территориальным следственным отделом СК России по поручению руководства регионального следственного управления организовано проведение процессуальной проверки. Во взаимодействии с сотрудниками полиции был начат комплекс мероприятий по установлению личности гражданина и его местонахождения, - отмечают в Следственном комитете.

Мужчину задержали бойцы ОМОН. Фото: СУ СК по Свердловской области

Сотрудникам СК удалось установить личность мужчины. И вечером 24 апреля бойцы ОМОН и полицейские смогли его найти. Он прятался в коллективном саду. Однако 57-летнего мужчину все же задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас его опрашивают, он уже сознался и раскаялся в содеянном.

- Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием «Дружба», что в Чкаловском районе областного центра, но проживает он в квартире на улице Металлургов в Верх-Исетском районе. Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину доставили в отдел полиции. Фото: СУ СК по Свердловской области

На данный момент СК проводит проверки ситуации с целью дачи объективной правовой оценки. Случаем заинтересовался и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад по установленным обстоятельствам.