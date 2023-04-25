Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» в отношении 57-летнего Александра Неустроева. Поводом послужила перепалка со школьником в шапке с буквой Z. Все произошло 21 апреля у дома № 35 на Волгоградской. Неустроев сделал замечание, а потом набросился на ребенка с нецензурной бранью.

Мальчик является сыном росгвардейца, находящегося в зоне спецоперации. Мама ребенка обратилась в полицию, но к расследованию сразу же подключился и СКР.

- Увидел ребенка в шапке с символикой Z, сделал ему замечание. Спросил у него, что это означает. Он, как мне показалось, посмотрел на меня вызывающе. И пошел дальше. Я оскорбил его нецензурной бранью. Прошу прощения у ребенка, раскаиваюсь. Нельзя навязывать детям свою волю. Тем более - оскорблять. Я глубоко раскаиваюсь, - заявил в отделе полиции Александр Неустроев.

Ожидалось, что мужчина отделается административным наказанием по статье 20.1 КоАП, и получит штраф или до 15 суток ареста. Теперь же ему грозит до 5 лет лишения свободы. Нам удалось связаться с сыном Александра (его тоже зовут Александр), и узнать его мнение о случившемся. По его словам, отец всю жизнь проработал на стройке.

Александра Неустроева задерживали при поддержке ОМОНа Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Вмешивать детей в политику – нехорошо. О возбуждении уголовного дела мне ничего неизвестно, следователи не хотят со мной общаться. Мальчик этот – противный! Отец к нему сначала обратился, начиная со слова «уважаемый». Хотел поинтересоваться, почему он в такой шапке ходит. Мальчик не отреагировал на него никак. И дальше пошел по своим делам. А потом отец начал кричать вслед, - рассказал «КП-Екатеринбург» сын Александр Неустроева.

Вечером 24 апреля мужчину, посвятившему всю жизнь строительству, задержали в СНТ «Дружба» в Чкаловском районе. По словам сына, Александр не скрывался от следствия.

- Это не его дача, а участок его жены! Он сам сказал следователю, где находится. А они приехали с ОМОНом. На даче все сломали, забрали компьютер и ключи от машины, - добавил сын Александра.

Ранее в Ленинском суде сообщили о прекращении административного материала в связи с возбуждением уголовного дела.