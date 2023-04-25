В отделе полиции мужчина принес извинения ребенку Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Ленинский суд прекратил административный материал в отношении Александра Неустроева в связи с возбуждением уголовного дела. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда. Примечательно, что ранее сообщалось о составлении административного протокола по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По нему Александру бы грозило до 15 суток ареста.

- Материалы поступали в суд, но производство было прекращено судьей Сусловым в связи с возбуждением уголовного дела, - сообщили в Ленинском суде.

Александра задержали на даче при поддержке ОМОНа Фото: СУ СКР по Свердловской области

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Инцидент произошел днем 21 апреля, когда Неустроев заметил ребенка на улице Волгоградской. Вечером 24 числа Неустроева задержали на даче при поддержке ОМОНа Росгвардии. Ранее областной главк МВД опубликовал извинения 56-летнего мужчины, который раскаялся перед мальчиком.