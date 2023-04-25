Житель Екатеринбурга попросил прощения у мальчика Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, доставили в мировой суд Ленинского района. В отношении мужчины составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему грозит до 15 суток административного ареста.

- В момент доставки в суд гражданин Неустроев вел себя спокойно, так как накануне покаялся в содеянном и принес извинения ребёнку и его родителям. Меру ответственности осознаёт и готов понести заслуженное наказание, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Не для того наши деды ликвидировали Третий рейх, и сейчас наши товарищи проливают кровь проливают на Донбассе, чтобы мы боялись носить букву Z. И правда за нами, и победа будет тоже за нами.

Накануне 56-летнего Александра задержали на даче, для этого даже задействовали бойцов ОМОНА. Однако в полиции привлечение спецназа назвали обычной мерой.

Задержание Александра Неустроева Фото: СУ СКР по Свердловской области

В отделении полиции Александр объяснил свое поведение и попросил прощения у мальчика. Инцидент произошел 21 апреля у дома на улице Волгоградской, где живет Неустроев. - Увидел ребенка в шапке с символикой Z, сделал ему замечание. Спросил у него, что это означает. Он, как мне показалось, посмотрел на меня вызывающе. И пошел дальше. Я оскорбил его нецензурной бранью. Прошу прощения у ребенка, раскаиваюсь. Нельзя навязывать детям свою волю. Тем более - оскорблять. Я глубоко раскаиваюсь, - заявил Александр Неустроев.