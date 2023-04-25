После случившегося Александр спрятался на даче Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа оказали силовую поддержку сотрудникам Следственного комитета при задержании 56-летнего Александра Н. В конце прошлой недели мужчина обматерил мальчика в шапке с буквой Z.

А уже после визита силовиков Александр на камеру принес семье ребенка извинения. В областном главке МВД заявили, что привлечение спецназа это обычное дело.

- Гражданин официально проживает в квартире на ВИЗе, но после случившегося убыл не по месту постоянного жительства, а на дачу. Чтобы исключить возможное вооруженное сопротивление, сотрудники полиции всегда в таких случаях вызывают силовую поддержку спецов из ОМОНа, СОБРа или «Грома». Так было и в этот раз. Это хорошо зарекомендовавшая себя практика, - рассказал глава пресс-службы главка Валерий Горелых.

Кадры с задержания мужчины Фото: СУ СКР по Свердловской области

На данный момент неизвестно, предъявлялось ли Александру обвинение. Следственный комитет проводит проверку. - Действия мужчины сопровождались грубой нецензурной бранью, произнесенной в общественном месте и, в частности, в отношении указанного ребенка, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у свердловских подчиненных отчета о проделанной работе.