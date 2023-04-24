Председатель СК заинтересовался историей уральца, который обматерил ребенка в шапке с буквой Z

Глава ведомства поручил предоставить ему доклад по инциденту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель следственного комитета России заинтересовался инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина обматерил девятилетнего школьника в шапке с буквой Z. При этом в происшествии уже разбираются местные силовики.

- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках проводимой проверки, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, следственный комитет подключился к расследованию инцидента на улице Волгоградской.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка.