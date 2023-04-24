Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 10:50

СК выяснит, почему екатеринбуржец обматерил ребенка в шапке с буквой Z

Мама мальчика обратилась в правоохранительные органы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Проводится доследственная проверка

Проводится доследственная проверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет подключился к расследованию инцидента на улице Волгоградской в Екатеринбурге, где накануне мужчина обматерил школьника в шапке с буквой Z. СК организовал проверку.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка.

Напомним, что в Дружинино 15-летний подросток упал с моста. По словам его знакомых, мальчик пытался впечатлить одноклассницу.