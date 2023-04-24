У парня раздроблены кисти и сломана нога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Дружинино 15-летний школьник сорвался с моста. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, инцидент произошел 16 апреля около 20:30. С множественными переломами Дмитрия (имя изменено – прим.ред) доставили в больницу.

- Он хотел впечатлить одноклассницу. Перелез через ограждение, и держался одной рукой, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая пострадавшего. - У Димы раздроблены кисти рук, три перелома (в том числе открытый перелом ноги) и выпал зуб.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе комплекса проверочных мероприятий. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что ранее школьник не состоял на учете в ПДН. Сейчас он находится в детской больнице № 9 Екатеринбурга.

- По одной из отрабатываемых сыщиками версий, это могло произойти после ссоры парня с подругой, - отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. - Юноша на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, воспитывается в неполной семье, матерью. С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты «Медицины катастроф» в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили по подследственности в региональный СКР.

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