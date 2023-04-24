Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 апреля 2023 6:55

В Свердловской области 15-летний школьник упал с моста, пытаясь поразить девушку

Подростка доставили в больницу с множественными переломами
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
У парня раздроблены кисти и сломана нога

У парня раздроблены кисти и сломана нога

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Дружинино 15-летний школьник сорвался с моста. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, инцидент произошел 16 апреля около 20:30. С множественными переломами Дмитрия (имя изменено – прим.ред) доставили в больницу.

- Он хотел впечатлить одноклассницу. Перелез через ограждение, и держался одной рукой, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая пострадавшего. - У Димы раздроблены кисти рук, три перелома (в том числе открытый перелом ноги) и выпал зуб.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе комплекса проверочных мероприятий. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что ранее школьник не состоял на учете в ПДН. Сейчас он находится в детской больнице № 9 Екатеринбурга.

- По одной из отрабатываемых сыщиками версий, это могло произойти после ссоры парня с подругой, - отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. - Юноша на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, воспитывается в неполной семье, матерью. С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты «Медицины катастроф» в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили по подследственности в региональный СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две аварии за сутки: что известно о молодой учительнице, погибшей под Екатеринбургом (подробнее)

«Школьница сама ему писала»: коллеги рассказали об учителе английского, обвиненном в педофилии (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП