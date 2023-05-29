В Кольцово мужчина напал с ручкой на военного в кепке с буквой Z

Инцидент случился в ночь на 27 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово мужчина напал на военного в кепке с буквой Z. Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, все произошло в зале ожидания внутренних рейсов в ночь на 27 мая.

- Мужчина в камуфляжной одежде и бейсболке с буквой Z ждал рейса в Сочи. Он летел в военный госпиталь на лечение. Он же и пригласил второго мужчину вместе скоротать время. Но собеседнику не понравился говор военного из Ростовской области. Он сначала попросил у официанта нож. А потом выхватил ручку и попытался ей ударить военного в шею. Официант оттащил его. Полицию вызывали, но они отказались задерживать нападающего. Сказали, что могли только административный штраф выписать за нецензурную брань. А там как бы покушения на убийство было, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Очевидец добавил, что нападавший сумел сесть на самолет до Барнаула. А военный благополучно вылетел в Сочи. В Управлении на транспорте МВД России по УрФО прокомментировали инцидент, где сказали, что выясняют подробности.

- Информация, изложенная в ряде СМИ по якобы имевшей место конфликтной ситуации между пассажирами аэропорта Кольцово в ночь с 26 на 27 мая, в настоящее время изучается руководством линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово на предмет соответствия действительности. В случае если эти сведения найдут подтверждения, будут проведены необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято соответствующее решение, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Также уральцам напомнили, что если граждане располагают какой-либо информацией о любых противоправных деяниях, совершенных на объектах транспортной инфраструктуры Урала, всегда могут обратиться в дежурную часть Управления на транспорте МВД России по УрФО по номеру +7343-70-76-11 либо в любое подразделение полиции по месту пребывания.