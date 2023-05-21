На федеральной трассе под Екатеринбургом рейсовый автобус попал в ДТП

Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В воскресенье, 21 мая, в 11:30 на 318 километре федеральной трассы Пермь – Екатеринбург произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки Suzuki. На этом участке трассы пришлось организовывать реверсивное движение.

По данным ГИБДД Свердловской области, 71-летний водитель за рулем легкового автомобиля Suzuki почувствовал себя плохо и выехал на полосу для встречного движения, где его автомобиль влетел в рейсовый автобус YOTONG.

На участке трассы организовали реверсивное движение. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажиры автобуса, который ехал из Красноуфимска в Екатеринбург, не пострадали. В салоне в момент аварии находились одиннадцать человек, включая водителя.

А вот водителя иномарки, который в момент аварии в машине был один, пришлось срочно доставить в Городскую больницу Ревды. У него диагностировали травмы различной степени тяжести. В отношении него возбудили административное дело.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Свердловской области, они в срочном порядке организовали реверсивное движение по загруженной трассе.

Пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали в аварии. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- Если вы почувствовали усталость, или вам стало плохо необходимо найти безопасное место для остановки транспортного средства при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, - напоминают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что 21 мая из-за сильного задымления от лесных пожаров на 81 километре Серовского тракта произошло смертельное ДТП с участием десяти автомобилей. Екатеринбург из-за лесных пожаров с утра укутан смогом.

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