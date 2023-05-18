Алла Пугачева и Наина Ельцина написали характеристику на оппозиционера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственный обвинитель запросил для Евгения Ройзмана* 260 тысяч штрафа по уголовному делу о публичной дискредитации армии России (часть 1 статьи 280.3 УК). Ранее бывший мэр Екатеринбурга трижды подвергался административному наказанию за негативные высказывания о СВО, а также отбывал 14-дневный арест за репост во «ВКонтакте» записи ФБК**.

Ранее против бывшего мэра показания дали два ветерана. Они осудили Ройзмана* за слова о спецоперации в речи от 1 июля 2022 года на YouTube-канале.

- Знаю Ройзмана по фонду «Город без наркотиков», лично не встречались. В 2022 году посмотрел ролик. Меня расстроило, что Женя выставляет страну в неприглядном виде. Негатив об армии мне не понравился. Я тоже служил, воевал в Афганистане. Сам слежу за ходом СВО с первого дня, - заявил свидетель обвинения.

На заседание суда 18 мая также приехал Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и общественница Нюта Федермессер. Около 30 человек написали характеристики на Евгения Ройзмана*, в их числе Алла Пугачева и Наина Ельцина. Сам подсудимый отказался давать показания.

- 1 июля 2022 года Ройзман*, находясь в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в г. Екатеринбург, желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, провел в прямом эфире видеохостинга выступление, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

*признан иностранным агентом.

**признана экстремистской организацией.