Водитель грузовика нарушил правила и выехал на запрещающий сигнал светофора. Фото: официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

На Урале на железнодорожном переезде поезд протаранил лесовоз. Инцидент произошел днем 16 мая на станции «Тавда-Лобазиха». По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила и выехал на запрещающий сигнал светофора.

Пригородный состав же в это время следовал по направлению «Устье-Аха – Тавда»

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, люди, к счастью, не пострадали. Поезд простоял на переезде около 20 минут, после чего продолжил движение. Водитель тягача пояснил, что не заметил запрещающий сигнал светофора, - рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Поезд простоял на переезде около 20 минут. Фото: официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В отношении водителя большегруза составили протокол за нарушение правил проезда железнодорожных переездов.

При этом, по словам полковника Горелых, на этом переезде уже случалась аналогичная авария: 8 марта этого года водитель Mercedes выехал также выехал на запрещающий сигнал светофора, тогда чудом никто не пострадал.

Из-за этого было принято решение о рассмотрении вопроса обустройства этого переезда железнодорожным шлагбаумом.

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