Труп школьника опознал старший брат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в ночь на 23 сентября, поезд насмерть сбил 17-летнего школьника. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в экстренных службах. На данный момент неизвестно, что подросток делал вблизи железнодорожных путей. Трагедия произошла рядом с ТРЦ «Комсомолл».

- Раньше он жил в Октябрьском районе, но недавно семья переехала в Кировский. Скончался на месте, его опознал старший брат. Наезд произошел в 00:25, - сообщил инсайдер «КП-Екатеринбург».

По словам друга погибшего Дмитрия (имя изменено - прим.ред), он шел к остановке «Лесотехнический университет» через железнодорожные пути, чтобы сократить путь.

- Он с мамой жил на улице Куйбышева. Он приезжал ко мне на работу на Синие Камни, в 21:30 ушел. Утром узнал, что его поезд сбил. Я до сих пор в шоке, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг школьника Александр.

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета не удалось.

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