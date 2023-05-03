По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Первоуральском 41-летняя женщина погибла под колесами поезда. Трагедия произошла еще вечером 2 мая, теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте.

- Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. По данному факту надзорным ведомством организована прокурорская проверка, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее на Свердловской железной дороге вытек опасный груз. Обстоятельства случившегося уже выясняет транспортная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе уральского ведомства.