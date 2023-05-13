Все задымилось: жителей Екатеринбурга напугал мужчина, оставивший пакет с канистрой на сухой траве

По словам очевидцев, на место выезжала химбригада, которая забрала пакет Фото: читатель КП

В Мичуринском возле дома на Широкореченская 58/1 днем 13 мая странный мужчина напугал местных жителей. Он оставил пакет с канистрой на сухой траве, который позже задымился.

- Я увидел его из окна. Он ходил кругами у входа во двор со строительным ножом в руках. Вел себя неадекватно и искал способы, как незаметно подойти к черному пакету, лежащему на земле. Затем подходил к нему, разрезал его, чтобы посмотреть, - рассказал «КП-Екатеринбург» местный житель. - Вел себя очень нервно.

Мужчина спросил незнакомца, что у него в пакете, а тот ему ответил, что не знает и нашел его на мусорке. Тогда местный житель сказал, что вызовет полицию и мужчина быстро ретировался, оставив подозрительный пакет.

Странного мужчину местный житель снял на видео и отправил его в чат жильцов. Вместе они решили вызвать сотрудников полиции.

Фото: читатель КП

- Стало страшно, поэтому решили вызвать полицию. Они приехали, осмотрели пакет, оттащили канистру от мешка и через какое-то время мешок задымился. Они его потушили и вызвали химбригаду. Сказали, что в нем были опасные горячие химические материалы, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница.

По ее словам, в итоге специалисты забрали пакет с канистрой и уехали.

Местные жители также отметили, что, если бы они вовремя не отреагировали и пакет начал гореть, то пламя быстро бы распространилось на сухой траве, где он лежал, и могло дойти до жилых домов, рядом с которыми все происходило.

- По факту происшествия сотрудниками отдела полиции №8 проводится проверка. Личность гражданина устанавливается. По предварительной информации химвещества, находившиеся в изъятом пакете, могли предназначаться для изготовления наркотических средств, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. По данным на утро 13 мая в регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами и заявил, что пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций и из-за неосторожного обращения с огнем.