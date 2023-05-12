Чиновника, обвиняемого в страшном пожаре в Сосьве, отказались выпускать на свободу

Жуткий пожар в Сосьве уничтожил 120 домов и лишил жизни двух местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу чиновника, обвиняемого по делу о страшном пожаре в Сосьве, который уничтожил 120 домов и лишил жизни двух местных жителей. По версии следствия, возгорание началось на местной пилораме.

28 апреля Следственный комитет арестовал двух человек. 29-летнему управляющему пилорамой Газанфару Мамедову предъявлено обвинение по статьям 168 УК «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», а 40-летнему сотруднику местной администрации Вячеславу Алексееву, отвечающему за пожарную безопасность – по статьям 219 УК РФ и 293 «Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба».

12 апреля Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Вячеслава Алексеева, которого заключили под стражу до 26 июня 2023 года.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела взял на контроль Глава СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, что 29-летний управляющий пилорамой Газанфар Мамедов вину отрицает и говорит, что пожар произошел по вине владельца другой пилорамы, которой владеет Дмитрий Дитковский. Сам же Дитковский в разговоре с «КП-Екатеринбург» уточнил, что у него на территории стоят камеры наблюдения, записи с которых он предоставил полиции. Также мужчина прошел допрос на детекторе лжи, после чего его отпустили.

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