Предполагаемым виновникам страшного пожара в Сосьве предъявили обвинения

Пожар уничтожил десятки домов и унес жизни двух человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Сосьва предполагаемым виновникам страшного пожара, который уничтожил десятки домов и унес жизни двух человек, предъявили обвинения. Так, фигурантами уголовного дела по нескольким статьям стали 29-летний управляющий пилорамы и 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

- Так, 29-летнему гражданину, осуществляющему управленческие функции на местной пилораме, предъявлено обвинение по статьям 168 УК «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Местные жители предполагают, что пожар начался с пилорамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот 40-летнему специалисту по пожарной безопасности предстоит ответить по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба».

Расследование уголовного дела продолжает оставаться на особом контроле у руководства регионального следственного управления СК России.

Расследование дела продолжает оставаться на особом контроле у руководства регионального СУ СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 29-летний управляющий пилорамой Газанфар Мамедов вину отрицает и говорит, что пожар произошел по вине владельца другой пилорамы, которой владеет Дмитрий Дитковский.

- У нас есть договоры о том, что мы увозим на утилизацию отходы в поселок Кошай и местную котельную. А на пилораме ИП Дитковского сотрудники уже три года жгут отходы на поляне со стороны улицы Московская. Три года из-за них страдали и наша территория, и местные жители, а 25 апреля стало роковым для всей Сосьвы, - говорит в видео Газанфар.