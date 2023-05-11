Смог от лесных пожаров распространился на многие километры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Первомайский под Режом полностью потушили лесной пожар, который начался еще 6 мая и ранее угрожал целому населенному пункту. Спасатели сообщили, что возгорание было ликвидировано 11 мая к 20:00 по местному времени.

Специалисты продолжают дежурство на этом участке, ведут окарауливание.

Огонь, угрожавший целому населенному пункту, бушевал еще с 6 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Также в Стриганово добровольцы закончили свою работу на сегодня. На дежурстве на станции по-прежнему отдельный караул 223 ПСЧ, пожарный поезд завершил свою работу и отбыл. Недалеко от станции в южном направлении лесоохрана применила технику встречного пала, - написал глава города Иван Карташов на странице в социальных сетях.

Напомним, что с вечера 6 мая в Режевском ГО действует режим ЧС, его ввели из-за того, что огонь из лесного массива перекинулся на склады с порохом в поселке Первомайский. Из-за угрозы взрывов спасатели свердловского МЧС приняли решение об эвакуации жителей.

Специалисты продолжают дежурство на этом участке, ведут окарауливание Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом после начала пожаров школьников в Реже отправили на дистанционное обучение. по словам мэра Ивана Карташова, причиной тому стало сильное задымление.

- Дымовая завеса была достаточно плотной. Это стало основанием принять решение о дистанционном обучении школьников. Детские сады принимают ребят, чтобы родители малышей могли выйти на работу, - писал в социальных сетях градоначальник.

С вечера 6 мая в Режевском ГО действует режим ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 мая опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами. Глава региона назвал основную причину возгораний.

- Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь, - сказал глава региона. - Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода.