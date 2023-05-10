В Реже школьников отправили на дистанционное обучение из-за лесных пожаров

В населенном пункте до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже школьников отправили на дистанционное обучение из-за пожаров, которые бушуют в черте города, в населенном пункте до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. При этом, по словам мэра Ивана Карташова, задымление начинает спадать.

- Однако утром дымовая завеса была достаточно плотной. Это стало основанием принять решение о дистанционном обучении школьников. Детские сады принимают ребят, чтобы родители малышей могли выйти на работу, - написал в социальных сетях градоначальник.

При этом один из самых больших по площади пожаров, огонь которого приближается к селам Липовское, Октябрьское, поселкам Костоусово, Крутиха и Озерный сейчас активно тушится различными способами.

Напомним, что МЧС России сообщает о том, что 10 мая 2023 года снята угроза населенным пунктам Свердловской области, которая сохранялась из-за лесных пожаров.