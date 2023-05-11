Ревизоры из столицы будут работать на Урале в течение недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловский главк Следственного комитета приехала проверка из Москвы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в первую очередь столичные ревизоры взялись за изучение положения дел в следственных отделах СКР Екатеринбурга.

- Носимся все в поте лица. Проверка приехала 10 мая, запросили все материалы, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

По словам другого инсайдера, московское начальство уже начало посещать следственные отделы СК города.

- Они поехали по отделам уже. Бегаем все «в мыле». Проверка продлится неделю, - отметил собеседник «КП-Екатеринбург».

Мы обратились за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от заявлений.

Напомним, что на данный момент в Следственном управлении региона нет постоянного руководителя. После выхода на пенсию Михаила Богинского исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК был назначен полковник юстиции Анатолий Надбитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У тебя мать в гробу будет лежать!»: в Екатеринбурге хулиган «со справкой» покалечил девятиклассницу (подробнее)

Мужчину, обвиняемого в убийстве друга из Москвы на ж/д вокзале Екатеринбурга, отправили под домашний арест (подробнее)