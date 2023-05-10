Улица Бориса Ельцина преобразится к юбилею Екатеринбурга

Фото: УГМК

К 300-летию Екатеринбурга проходит активное благоустройство города: идет масштабное озеленение, появляются новые арт-объекты, обустраиваются общественные пространства. В преображении столицы Урала участвует и «УГМК-Застройщик».

На сегодня завершено благоустройство улицы Бориса Ельцина возле пятизвездочного отеля «Хаят Ридженси». Установлены малые архитектурные формы – уютные фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время. В прошлом году в «Екатеринбург-Сити» возле отеля для горожан и гостей создали уютные зеленые зоны, установили иллюминацию и приятную фоновую музыку.

Фото: УГМК

- Улица Бориса Ельцина является частью центра города, его визитной карточкой, где сконцентрированы ключевые объекты органов власти, бизнеса и культуры. Мы уделяем ей пристальное внимание и делаем все возможное, чтобы она стала настоящим украшением города, а жители и гости мегаполиса получали удовольствие от променада, - отметил директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов.

Фото: УГМК

Работа по благоустройству не останавливается. Совсем скоро горожане смогут увидеть новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Президент» до Театра драмы. В ближайшем будущем начнутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов», который станет дополнительной точкой притяжения. Для реализации этого проекта будут использованы энергосберегающие лампы, способные менять яркость свечения и цвет. С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты как это уже реализовано в уральском небоскребе «Башня Исеть». По замыслу будет единая концепция: световые эффекты зданий взаимно дополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста.